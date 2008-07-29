Проект века, мамма миа!

Киев. 29 июля. УНИАН. Группа итальянских строительных компаний ConsorzioLeonardo предоставила Министерству транспорта и связи предложения относительно строительства первого в Украине тоннеля под р. Днепр, который рассматривается как альтернатива строительству Южного моста.

Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, 25 июля состоялась очередная встреча заместителя министра транспорта и связи Вадима ГУРЖОСА, руководителей проектных институтов “Укргипродор” и “Союзтранспроект” с президентом и представителями группы итальянских строительных компаний ConsorzioLeonardo.

Как отмечают в министерстве, представленная презентация содержит определенные технические характеристики тоннеля и предварительные приблизительные расчеты. В соответствии с предоставленной специалистами ConsorzioLeonardo информацией, 2-уровневый тоннель будет состоять из пяти полос, что будет позволять автомобилям двигаться с максимальной скоростью 100 км/ч и обеспечит пропускную способность 170,4 тыс. автомобилей на сутки. Общая длина тоннеля будет составлять приблизительно 7 000 м.

Разработчики презентации отметили, что строительство именно тоннеля будет иметь ряд преимуществ перед строительством моста, поскольку обеспечит большую пропускную способность, и не будет влиять на речное судоходство и панорамный вид города. Кроме того, стоимость строительства (по предварительным расчетам) и обслуживания тоннеля меньше, чем моста.

По словам представителей ConsorzioLeonardo, существует возможность 50% или 100% привлечения инвестиций строительной компании на концессионных основах.

Как отметил В.ГУРЖОС, министерство обязательно изучит предоставленное предложение. “Для последующего рассмотрения вопроса строительства тоннеля необходимо осуществить ТЭО такого проекта и сравнить его с проектом строительства моста”, - сказал заместитель министра.

Напомним, строительство Южного моста или альтернативного тоннеля, в соответствии с проектной документацией, является частью Большой кольцевой автомобильной дороги.

Кабинет министров распоряжением от 22 февраля 2008 г. №326-р утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Протяженность дороги - 213 км, из которых будет реконструировано 65 км существующей трассы (шириной от 4 до 6 полос движения) и построено 168 км новой автотрассы. Дорога проляжет на расстоянии 27-41 км от центра Киева. Трасса будет проходить по территории восьми районов Киевской области.

Строительство дороги планируется осуществить в три этапа. Начало строительства запланировано на 2008 год, окончание строительства - на 2015 год. Ориентировочная стоимость строительства - 25,3 млрд. грн.

Первые два этапа строительства планируется завершить до 2012 года - до Евро-2012, а затем строить северные участки дороги. В течение 2008 года проект должен быть разработан, на рассмотрение Кабмина необходимо подать ТЭО, проекты и титулы строений (по очередям) кольцевой дороги. Кроме того, необходимо разработать проект Закона Украины “Об особенностях проектирования, строительства, финансирования и отчуждения земельных участков для Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киев". Также планируется разработать изменения в соответствующее законодательство, подготовить изменения в Госбюджет-2008, предусмотрев финансирование.

Справка УНИАН. ConsorzioLeonardo является крупнейшей группой компаний в Италии, которые имеют значительный опыт проектирования и строительства автомобильных дорог, мостов, тоннелей и т.п. В состав группы входят такие строительные организации как Impregilo, Ghella, Maire, Seli, Trevi.