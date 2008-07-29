Где будут базироваться сборные?

В Польше 44 гмини (местные муниципалитеты) борются за право обеспечивать пребывание футбольных сборных во время финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. До конца 2008 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен избрать 16 мест, где будут создаваться центры базирования национальных команд, передает УКРИНФОРМ с ссылкой на польскую газету "Реч Посполита".

Больше всего участники конкурса сосредоточены вокруг больших городов - организаторов будущего футбольного еврофорума, в частности Варшавы (12) и Вроцлава (юг Польши - 11).

Как отмечает издание, местные органы власти, пытаясь победить в конкурсе, для совершенствования инфраструктуры привлекают значительные инвестиции. Для строительства и обустройства стадионов, бассейнов, мостов, трамвайных путей и улиц гмини потратят больше миллиарда злотых (500 млн. долларов США).

Наибольшие инвестиции планируются в городах Сосновец (юг страны) - 150 млн. злотых (75 млн. долларов), Бжег Дольни (юго-западная часть Польши) - 59 млн. злотых (29,5 млн. долларов), Оструда (север страны) - 30 млн. злотых (15 млн. долларов).