В фокусе польских СМИ

Польские СМИ на протяжении прошлой недели продолжали уделять значительное внимание подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает УКРИНФОРМ, газета "Реч Посполита" информирует, что с сентября 2008 года Высшая контрольная палата Польши (NIK) будет проверять подготовку страны к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 г. Контрольные отчеты будут составлятся дважды на год, первый из них будет опубликовано в первом квартале 2009 года. По информации газеты, планируется, что будут создаваться общие отчеты Счетной палаты Украины и NIK.

Комментируя ход подготовки к организации Евро-2012 в РП, польская пресса на прошлой неделе сосредоточилась на вопросах строительства Национального стадиона в Варшаве и подготовке к встречи иностранных туристов. По сообщению телевизионного канала tvn24, уже получено официальное разрешение на строительство в польской столице стадиона на 55 тысяч мест, которое будет стоить Варшаве один миллиард злотых (500 млн. долларов США). В начале сентября будет избран подрядчик для выполнения земельных работ, а полностью стадион будет готов в середине 2011 года. Газета отметила активизацию мероприятий Украинского государства в вопросе подготовки к футбольному форуму, отметив, что Президент Украины Виктор Ющенко своим указом поручил правительству до 1 августа этого года разработать генеральный план подготовки к проведению Евро-2012 в Украине.

Издание внимательно следит за процессом возобновления работ по сносу развлекательного центра "Троицкий", который мешает строительству Олимпийского стадиона в Киеве. В статье "Евро: важный шаг Киева" с ссылкой на заместителя Киевского городского головы Виталия Журавского отмечается, что приостановка работ по ликвидации "Троицкого" была вызвана отсутствием договоренности между украинским правительством и владельцем развлекательного центра в вопросе компенсации за отказ в последующем строительстве. С завершением демонтажа остатков "Троицкого" реконструкцией стадиона будет заниматься немецкая фирма GMP, пишет издание.

Газета "Жиче Варшавы" поинформировала, что в рамках подготовки к Евро-2012, на улицах, общественном транспорте и других публичных местах Варшавы появятся указатели и табло на английском языке, чтобы помочь иностранным туристам, которые прибудут в страну во время футбольного еврофорума, без посторонней помощи передвигаться городом. До 2012 года в польской столице появятся от 300 до 400 автоматов для продажи билетов, которые будут "понимать английский язык".

Польская пресса, как и достаточно много других иностранных изданий, на прошлой неделе опровергло сообщение "Daily Telegraph" о возможности перенесения места проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 г. из Украины в Германию, назвав сообщение британского издания спекулятивным.

Польское агентство прессы (РАР) навело опровержение генерального секретаря Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха по этому поводу: "УЕФА не контактировала с нами по этому вопросу, мы не получали никаких официальных предложений. В сентябре в Бордо соберется Исполнительный Комитет УЕФА, где и будет обсуждаться состояние подготовки к Евро-2012".

Ряд зарубежных СМИ процитировали президента Немецкого футбольного союза Тео Цванцигера: "Мы не будем принимать участия в спекуляциях на эту тему, - заявил он. - Если возникнут трудности, то президент УЕФА Мишель Платини выступит лично с соответствующими предложениями".