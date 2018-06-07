Наступило время восточного футбола

УЕФА могла пойти испытанным путем и поручить организацию Евро-2012 Италии или другой стране Западной Европы. «Выбирая Польшу и Украину, она рискнула. Наступило время открыться на новый рынок – на восточный футбол», – сообщил изданию «Dziennik» пресс-секретарь УЕФА Вильям Гайард.

Вильям Гайард подчеркнул, что существует необходимость распространения инвестиций в футбол в восточную часть Европы. «Западная часть имела уже достаточно много нагод организации больших футбольных праздников, пришло время, чтобы открыться на новый рынок, на восточный футбол. Достаточно вспомнить, как прекрасно играли команды Хорватии или России на последнем чемпионате Европы. – говорил он. – Наступило время проведения новых инвестиций, получения новых болельщиков и организаторов в этой части континента. Конечно, это большой вызов, это что-то новое, но временами преодоление больших препятствий дает большее удовольствие в случае успеха», - объяснил пресс-секретарь УЕФА.

Также он подчеркнул, что невзирая на много проблем, которые являются понятными на этом этапе организации, Польша находится на правильном пути к выполнению принятых обязательств. «Мы осознаем, что это очень большой вызов, но по нашему мнению, его реализация является очень реальной. На это указывают вступительные анализы наших экспертов, к которым принадлежит фактическая оценка состояния работ и подготовки. Это основание нашего оптимизма», - говорил Гайард. Он напомнил, что еще есть много работы: «Много объектов нужно перестроить или создавать от нуля. Мы получили соответствующую документацию всех инвестиций. Работы хватает, но есть большая мобилизация. Президент Платини часто подчеркивает: если он что-то начинает, то хочет, чтобы это закончилось успехом. Поэтому, если он выбрал Польшу и Украину, то хотел бы, чтобы бы все пошло как можно лучше», - отметил Гайард.

Польша только с Украиной

На вопрос, существует ли возможность исключения одного из партнеров в случае значительного опоздания в подготовке, он ответил: «Ни в коем случае. Кандидатура относится к совместной организации Чемпионата и обе страны одинаково должны выполнить свои обязательства».

Еще рано предрекать поражение

Пресс-секретарь УЕФА решительно отрицал слухи, что УЕФА может передать Евро-2012 другой стране, например Италии. «Для нас не существует такой возможности. Все слухи на эту тему являются только журналистскими выдумками. Если уже были сделаны шаги, направленные на организацию мероприятия выбранными кандидатами, то они требуют время на соответствующую подготовку к этому заданию», - сообщил Гайард. Он подчеркнул, что нельзя так рано предрекать будущие неудачи и что есть еще достаточно времени, чтобы реализовать все плановые инвестиции. «Это большое мероприятие, но то, что будет построено, обеим странам нужно, а даже - крайне необходимо», – отметил пресс-секретарь УЕФА.

«Dziennik»