На Закарпатье будут привлекать инвалидов в рамках проекта Евро-2012
09:12, 29 июля 2008Футбол 2012
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Такое решение приняли депутаты Закарпатского облсовета
Закарпатский областной совет поручил областному центру занятости и отделению Фонда соцзащиты инвалидов создать банк данных из числа лиц с ограниченными физическим возможностями, которых возможно вовлекать в общественные работы по обслуживанию потребностей чемпионата Европы 2012 года по футбола.
Такое решение приняли депутаты Закарпатского облсовета.
Банк данных будут формировать на протяжении 2008-2009 годов. Также облсовет поручил областному центру занятости рассмотреть возможность привлечения инвалидов к предпринимательской деятельности в соответствии с потребностями участников Евро-2012
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