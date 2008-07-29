На Закарпатье будут привлекать инвалидов в рамках проекта Евро-2012

Закарпатский областной совет поручил областному центру занятости и отделению Фонда соцзащиты инвалидов создать банк данных из числа лиц с ограниченными физическим возможностями, которых возможно вовлекать в общественные работы по обслуживанию потребностей чемпионата Европы 2012 года по футбола.

Такое решение приняли депутаты Закарпатского облсовета.

Банк данных будут формировать на протяжении 2008-2009 годов. Также облсовет поручил областному центру занятости рассмотреть возможность привлечения инвалидов к предпринимательской деятельности в соответствии с потребностями участников Евро-2012