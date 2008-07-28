Ющенко:аэропорты городов, принимающих Евро-2012, не готовы

Киев. 28 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости как можно скорее начать работы по реконструкции международного аэропорта «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во вступительном слове во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2004 году этот проект прошел все процедуры в правительстве и парламенте, и соглашение было готово к выполнению еще три года назад.

Президент подчеркныл, что аэропорты ни одного из шести городов, которые будут принимать Евро-2012, не готовы к чемпионату.

«Когда мы говорим о проблемах подготовки Евро-2012 в части аэропортов… Ни один аэропорт из шести городов, которые потенциально могут принимать спортсменов или болельщиков, не готовы к приему такого количества людей», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что самые большие проблемы существуют именно по аэропорту «Борисполь».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что еще три года назад на государственном уровне были достигнуты договоренности о предоставления Украине правительством Японии кредита на реконструкцию аэропорта, а позже, на открытом конкурсе, определен подрядчик.

Президент отметил, что этот кредит можно получить на очень выгодных условиях. В частности, кредит составляет 175 млн. долларов на 30 лет с льготным периодом десять лет с процентной ставкой 1,5%.

«Правительство в прошлом году под бюджетные нужды одалживало деньги вдвое дороже», - отметил Президент, выразив удивление, что кого-то не устраивают условия, предложенные Японией.

Он подчеркнул, что объявление этого соглашения коррупционным является безосновательным. «Я хочу заявить, что это - коррупционная ревизия», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что власть не должна пересматривать соглашения, подписанные на государственном уровне.

Как сообщал УНИАН, 21 июля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что Минтранс отказался от строительства терминала D в аэропорту «Борисполь» за средства японского кредита, и намерен привлечь к строительству частного инвестора.

По его словам, несмотря на то, что тендер проведен и японский банк согласился с тем, что компания Dogus выиграла тендер по строительству терминала, было принято правительственное решение строить этот терминал за счет частных инвестиций.

«Мы провели на этой неделе целую серию консультаций в правительстве и пришли к выводу, что будем действовать в соответствии с концепцией (развития аэропортов - УНИАН), то есть терминалы будут строить частные компании и будут эксплуатировать", - сказал министр.

Ранее, 4 июля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что считает необходимым перенаправить средства японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на завершение строительства окружной дороги в Николаеве.

Между тем в Посольстве Японии в Украине были удивлены такими заявлениями, и заявилио необходимости обсудить этот вопрос с представителями Минтранса.

Кабинет министров Украины распоряжением от 23 июля 2008 г. №1000-р утвердил проект строительства терминального комплекса в Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь".

Как отмечается в документе, утвержден проект "Строительство терминального комплекса "D" в международном аэропорту "Борисполь", поданный Министерством транспорта и связи и разработанный ГП "Международный аэропорт "Борисполь" совместно с компаниями "Japan airport consultants ins", предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин-Украина" и ООО “Киевавиапроект".

Справка УНИАН. Строительство терминала "D" предусматривается за счет средств японской кредитной линии, которая составляет 178 млн. дол. (75%). Обязательство аэропорта “Борисполь” относительно строительства нового терминала - 60 млн. дол. (25%).

29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. дол.).

3 мая 2007 г. ГП Международный аэропорт „Борисполь” официально объявил о начале предварительной квалификации по выбору генерального застройщика для реализации проекта строительства нового терминального комплекса аэропорта. Завершить строительство планируют до конца 2010 г. Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства будет составлять 1500 пас./час/пик.

Между тем, в июле с.г. был определен победитель тендера на строительство этого терминала - турецкая группа «Dogus/Alarko/YAD», контракт с ней должен подписать банк JBIC.