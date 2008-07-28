Молодые депутаты требуют денег - на Евро-2012

На заседании комиссии по делам молодежи депутаты предложили внести в повестку дня предстоящей сессии два вопроса:

- Отчет областной госадминистрации о ходе подготовки Харьковской области к Евро-2012;

- Обращение к руководству Украины о необходимости скорейшего выделения средств на Евро-2012.

Речь идет о 262,1 млн. грн., которые государство должно выделить Харьковской области в виде целевой субвенции на подготовку к проведению финальных матчей Евро-2012. На всех объектах, которые должны быть реконструированы к 2012 году, по информации управления по вопросам физкультуры и спорта облгосадминистрации, проводятся ремонтные работы. Опасение вызывает состояние дел на стадионе «Динамо» и на территории спортивной базы ФК «Харьков». Здесь ремонтные работы идут очень медленно.

Чтобы избежать остановки ремонтных работ на стадионе «Металлист», на его реконструкцию планируется дополнительно выделить из бюджетных средств 10 млн. грн. Как сказала председатель комиссии Наталья Левченко, «8,8 млн грн. пойдут на доработку Восточной трибуны, а на оставшиеся деньги будут проложены сети».

Н. Левченко призвала представителей администрации к четкому пониманию того, какое управление и в каком объеме будет финансировать тот или иной объект, записанный в целевой программе подготовки и проведения в Украине Евро-2012.