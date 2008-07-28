Правительство расщедрилось

Киев. 28 июля. УНИАН. Кабинет министров утвердил откорректированный комплексный проект строительства взлетно-посадочной полосы коммунального предприятия "Международный аэропорт «Донецк", увеличив общую сметную стоимость работ с 630,688 млн. грн. до 972,747 млн. грн.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее распоряжение № 998 принято на заседании Кабмина 23 июля с.г.

В частности, расходы на строительно-монтажные работы с 392,719 млн. грн. увеличены до 625,112 млн. грн., на оборудование – с 92, 347 до 96,960 млн. грн., на другие расходы – с 140,538 до 250,675 млн. грн.

Документом также отменено распоряжение от 18 июля 2007 г. № 541 "Об утверждении комплексного проекта строительства и титула строения новой искусственной взлетно-посадочной полосы в коммунальном предприятии "Международный аэропорт "Донецк".