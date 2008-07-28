Черновецкий хочет победить ”это паскудное явление окончательно”

Киев. 28 июля. УНИАН. Столичная мэрия подготовила условия организации и проведения конкурса для частных перевозчиков на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, условия конкурса разработало профильное управление, и планируется, что в ближайшее время они будут рассмотрены на сессии Киевсовета. Как отметил Д.БАСС, требования к перевозчикам будут достаточно жесткими.

«В ближайшее время мы подадим эти условия конкурсу на рассмотрение Киевсовета. Такой жесткий отбор перевозчиков на городских маршрутах позволит довести качество пассажирских перевозок в Киеве до европейского уровня и вытеснить тех перевозчиков, транспортные средства которых сейчас портят лицо столицы Украины», – объяснил Д.БАСС.

Он заверил, что жесткими условия будут для тех для перевозчиков, которые не достаточно заботятся о комфорте пассажиров. В то же время первый заместитель председателя КГГА отметил, что эти требования являются обычными для общественного транспорта европейского города: в частности, транспортные средства на городских маршрутах должны иметь не меньше 19 мест для сидения и двух дверей для выхода, которые открываются автоматически; экологические нормы двигателей должны быть не ниже «Евро-1», а сами транспортные средства могут иметь срок эксплуатации не больше пяти лет.

По словам Д.БАССА, перевозчики обязаны также интегрироваться в системы автоматизированного диспетчерского управления пассажирским автомобильным транспортом и безналичного расчета с помощью электронных платежных средств. Также предусмотрено обеспечить на маршрутах движение транспорта, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. Транспортные средства необходимо оснастить соответствующими логотипами предприятий, а водителей обеспечить форменной одеждой. В центральной части города перевозки будут осуществляться автобусами большой и сверхбольшой вместимости с экологическими нормами двигателей не ниже «Евро-2».

В условиях также выдвинуто требование относительно опыта водителей, который должен отвечать открытой категории «Д», а сам водитель должен быть застрахованным.

«Преимущество в конкурсе будет отдаваться в первую очередь тем перевозчикам, транспортные средства которых оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и новейшими навигационными системами наблюдения и связи. Также привилегией является работа транспорта на альтернативном топливе или оснащение средствами для уменьшения токсичных выбросов. Будет учитываться и уровень предложенных тарифов», – сказал Д.БАСС.

Первый заместитель председателя КГГА также сообщил, что до проведения конкурса на автобусных маршрутах Главное управление транспорта определит места для остановок маршрутного такси, исходя из пассажиропропускной возможности остановки. В случае, если пропускная способность существующей остановки не будет отвечать правилам размещения и оборудования остановок городского электро- и автомобильного транспорта, будет проведено ее расширение или строительство новой остановки.

Как сообщал УНИАН, 12-13 марта водители маршрутных такси Киева провели забастовку, требуя повышения тарифов на перевозку пассажиров. Также они требовали запретить коммунальному предприятию "Киевпасстранс" использовать городской транспорт в качестве маршрутных такси, то есть создавая монополию на рынке.

13 марта начальник Главного управления транспорта КГГА Иван ШПИЛЕВОЙ после переговоров с перевозчиками сообщил, что городская власть, исходя из своих возможностей, разрешила перевозчикам устанавливать любые тарифы на перевозку.

26 марта Д.БАСС заявил, что столичная власть не имеет законных оснований для установления тарифов на проезд в маршрутках, которые принадлежат частным перевозчикам.

В то же время столичная власть заявила, что намерена провести новый конкурс для перевозчиков на обслуживание пассажиров и таким путем урегулировать с владельцами маршруток вопрос повышения цен на проезд.

Кроме того, городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в Киеве необходимо изменить маршрутную сеть. Он сообщил, что в этом году столичной власти удастся заменить 70% “допотопных и опасных” маршруток на новый общественный транспорт. “А в следующем году мы победим это паскудное явление окончательно”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.