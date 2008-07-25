Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что выступает за то, чтобы охрану правопорядка во время футбольных матчей осуществляли не его подопечные, а стюарды.

"Европейская практика состоит в том, что болельщик не должен видеть перед собой милиционера - только гражданского стюарда", - сказал Юрий Луценко во время интернет-конференции на сайте Народной Самообороны.

Луценко также отметил, что МВД разработало концепцию безопасности для проведения Евро-2012 года. По его словам Федерация футбола Украины не соглашается с этой программой в части необходимости создания европейской системы безопасности на стадионах, используя специальных стюардов.

"Очевидно, клубы хотят сэкономить на этом, и по старинке переложить все проблемы на подразделение «Беркут», которое было создано совсем для других целей", - сказал министр внутренних дел.

Луценко добавил, что МВД уделяет большое внимание проведению учений на стадионах. Юрий Луценко считает, что милиция должна охранять порядок во время футбольных матчей только на выходе из стадиона или во время массовых столкновений.