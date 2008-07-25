Для демонтажа ТРЦ “Троицкий” больше не будут проводить тендеры- об этом заявил в эфире “5 канала” министр семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.

По его словам, реконструкция стадиона "Олимпийский" наконец может сдвинуться с мертвой точки. Правительство приняло решение, что для демонтажа “Троицкого” больше не будут проводить тендеры.

“Там нет никаких проблем по демонтажу торгового центра. Все они сняты решениями киевской власти и правительства", - заявил министр.

Юрий Павленко также отметил, что генеральный проектировщик "Олимпийского" будет известен в ближайшее время.

"В ближайшее время, я уверен, мы объявим, кто будет генеральным проектировщиком. Но с мертвой точки дело уже давно сдвинулось, потому что - вы сами это сказали - работы относительно демонтажа НСК "Олимпийский" уже продолжаются".