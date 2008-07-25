В Киеве появятся туалеты на остановках

«До 2012 года мы планируем модернизировать все остановочные комплексы Киева. В частности, при реконструкции в большинство таких комплексов будут монтироваться общественные туалеты. Теперь мы уже разрабатываем общие положения, где будут прописаны все важные позиции относительно размещения и работы таких малых архитектурных форм: все элементы МАФов, схему получения разрешений и тому подобное. Согласно утвержденному порядку будут проведены инвестиционные конкурсы, будут привлекаться также и средства из городского бюджета», - проинформировал Денис Басс.

Напомним, что на днях Киевская городская государственная администрация объявила фотоконкурс на самую отвратительную МАФ – киевлянам предлагается посылать фотографии и адреса малых архитектурных форм, которые по их мнению мешают или портят внешний вид того или иного микрорайона по электронному адресу: maf@kmv.gov.ua. По поручению Киевского городского головы Леонида Черновецкого, полученная от жителей города информация будет передаваться в Главное управление контроля по благоустройству и МАФы, которые киевляне признают лишними, будут демонтированы.