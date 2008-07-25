Аэропорты как визитная карточка Украины

В этом году на реконструкцию и строительство аэродромов правительство направит свыше 1 миллиарда гривен, а в контексте подготовки к Евро-2012 на протяжении одного-двух лет на развитие аэродромов будет использовано 2 млрд. 400 тыс. гривен.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра транспорта и связи Украины, председатель Госавиаадминистрации Александр Давыдов. Он также отметил, что правительство впервые за годы независимости Украины выделило такие значительные средства на развитие аэропортов страны.

Александр Давыдов также сообщил, что в целом на развитие инфраструктуры аэропортов в Украине нужно от 5 до 10 млрд. долларов США: “Это касается прежде всего строительства новых терминальных комплексов в ключевых аэропортах страны, а также в малых аэропортах”. По его словам, для этого будут привлекаться как бюджетные средства, так и средства инвесторов, которые будут строить на правах концессии и на других условиях, отмеченных в законодательстве.

Александр Давыдов напомнил, что правительство приняло концепцию Программы развития аэропортов до 2020 года, где вопрос привлечения инвестиций в эту сферу является одним из главных. “Эта программа рассчитана прежде всего на то, что в аэропорты придут инвестиции”, - сказал он и подчеркнул, что под реконструкцию каждого из аэропортов будет разрабатываться отдельная программа. Александр Давыдов также сообщил, что к разработке Программы развития аэропортов до 2020 года будут привлекать ведущие консалтинговые компании мира, по этому поводу уже готовится тендер.