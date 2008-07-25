Международный инвестиционный саммит в Донецке

24 июля председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир Логвиненко и председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк провели пресс-конференцию, на которой рассказали о планах по реализации инвестиционной политики в регионе, а именно: о подготовке Международного инвестиционного саммита и Украинско-польского инвестиционного Форума, которые пройдут 29-31 октября 2008 года в Донецке, сообщает пресс-служба губернатора.

Саммит проводится по инициативе компаний Deloitte, Ernst & Young и Альтера Финанс, при участии лидеров украинского бизнеса – компаний СКМ, ИСД, а также при поддержке Донецкого областного совета и Донецкой областной государственной администрации. В работе саммита примут участие представители власти, ключевые фигуры украинской политики и бизнеса.

В рамках саммита пройдет Украино-польский инвестиционный Форум, а также бизнес – конференции, посвящённые вопросам развития рынка недвижимости и инфраструктурным проектам в рамках подготовки области к проведению финальной части Евро – 2012, инвестициям в реальный сектор экономики Донецкого региона, развития инновационных проектов и энергосберегающих технологий.

В ходе конференций и в рамках выставки, которая будет сопровождать работу саммита, будут представлены наиболее крупные инвестиционные проекты области, в частности, проект строительства нового микрорайона Донецка и аэропорта одного из городов области, реакреационных городков в Святогорске и на побережье Азовского моря, строительства автодорог и крупных заводов по производству кирпича и цемента, более 100 других проектов.

В.Логвиненко отметил, что «данный проект поможет инвесторам точно оценить риски и возможности инвестиционной деятельности в регионе, а бюджет составляют государственная (1,5 млн. грн.) и коммерческая части». Также председатель облгосадминистрации поблагодарил участников, разработчиков проекта и выразил уверенность, что общими усилиями данное мероприятие будет поведено на достойном уровне.

Во время общения с журналистами также было отмечено, что главной целью саммита является презентация возможностей Донецкой области, одного из самых динамично развивающихся промышленных регионов Украины, демонстрация наиболее крупных инвестиционных проектов и обсуждение условий и перспектив работы иностранных компаний на территории области. Участники мероприятия смогут познакомиться с экспертными мнениями ведущих европейских специалистов о перспективах развития региона и возможностях инвестирования в его экономику.

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http://novosti.dn.ua/details/64381/