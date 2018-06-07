«Евро» в тумане

Упрямый оптимизм мэра относительно строительства нового стадиона во Львове, каковой он неутомимо демонстрировал невзирая на настойчивую критику из уст депутатов, общественных организаций и СМИ, треснул как мыльный пузырек. Следовательно, Садовый неожиданно стал сторонником привлечения к Евро-2012 владельца ФК «Карпаты» Петра Диминского. И что из этого вышло?

Прежде чем перейти к непростым отношениям городского председателя и футбольного олигарха, вернемся в историю оптимизма. Играйте трубы, бейте барабаны – таким было эйфоричное настроение верхушки Ратуши в день, когда право на проведение финальной части футбольного чемпионата отдали тандему Украина-Польша, а следовательно и Львову. Правда, в радостных спичах Садового & Co отдельные пессимисты уже тогда замечали намеки на корыстные перспективы, но кто бы на это обращал внимание. Под гром оркестров быстренько создали соответствующие структуры, людей на которые не поленились созывать отовсюду, не исключая даже стольного Киева (как известно, Андрей Иванович не слишком уважает местные кадры), и загрохотало.

Когда эйфория наконец пошла на убыль и наступило время анализировать сделанную работу, общество внезапно выяснило, что прогнозы пессимистов не во всем были вызваны досадным характером или личной антипатией к мэру и его команде. Особенно это касалось ключевого момента подготовки к Евро-2012 – строительству нового футбольного стадиона во Львове. Пессимисты все чаще напоминали Садовому его же невыполненные обещания. Однако городской голова оставался непреклонным в своем оптимизме .

«У меня есть четкая цель построить стадион к маю 2010. Точка. Стадион будет построен. Я убежден на 99 процентов, что конкурс, который мы объявили, даст свой позитив, и будет заключено соглашение с инвестором», - эту фразу Андрей Садовый произнес 28 декабря прошлого года, в день, когда должен был быть определен инвестор, который бы финансировал строительство стадиона.

С инвестором в этот день почему-то не сложилось. Поэтому, пришлось ожидать еще полтора месяца, пока 6 февраля уже в этом году наконец из мэрии опять зазвучал барабанный гром – конкурс на право строительства стадиона во Львове завершен, его победителем признана компания «Альпине» (ALPINE BAU GMBH).

«В соответствии с решением конкурсной комиссии, будет заключено генеральное соглашение, соглашение на проектирование, а также поручено подготовить инвестиционное соглашение на обеспечение строительства стадиона во Львове. Работы будут выполнены за инвестиционные средства компании «Альпине» - информирует общественность первый заместитель городского председателя Олег Синютка.

Это глупости, что критики убеждают, будто-то львовян водят за нос: победитель является обычным строителем, а откуда возьмутся деньги на строительство, и до сих пор никто не знает – мэр продолжает штамповать оптимистичные заявления.

«Мы идем четко по графику, за теми планами, которые утверждены УЕФА. Кризисных фаз я не вижу, работа длится», - эта цитата уже от 18 апреля.

В мае наступила очередь демонстрировать оптимизм руководителю департамента «Евро-2012» Олегу Засадному: «Поскольку строительство стадиона будет продолжаться 20 месяцев, то достаточно начать строить в декабре, чтобы успеть до июня 2010 года. Но теперь у нас есть значительно более оптимистичные прогнозы. До августа мы должны иметь разрешение на строительство и осенью начать строительство».

Правда, при этом господин Засадный как-то от нечего делать сознается, что инвестиционное соглашение с фирмой «Альпине» еще не подписали, но его обязательно подпишут в июне этого года. Врал? Или действительно искренне верил?

Возможно и так. Но верить в свою очередь отказались даже наибольшие оптимисты из числа депутатов Львовского горсовета, которые затребовали отчета Садового и его соратников. И вот здесь на околофутбольной арене неожиданно появился Петр Дыминский.

Слово «неожиданно» в данном контексте требует объяснений. Если мыслить логично, то кому же приобщаться к сооружению стадиона, как не владельцу самой богатой львовской команды. В тех же Донецке, Днепропетровске или Харькове, стадионы, на которых планируют проводить матчи Евро-2012 непосредственно принадлежат местным футбольным клубам. Однако, во Львове свои правила игры.

Дыминский, конечно, не ангел. Те, кто хоть раз имели с ним дело, знают насколько тяжело вести переговоры с этим человеком и насколько тяжело урезонить его бизнесовые аппетиты. Однако, похоже, что Андрей Садовий, аппетиты которого тоже мало в чем уступают, не слишком и пытался это сделать.

Следовательно, вместо диалога стороны перешли к откровенным военным действиям. Было всякое: и палаточный городок фанов «Карпат» под стенами Ратуши, и откровенные оскорбления главных действующих лиц друг друга, и просто подколки. Как вам, например, реакция городского головы на предложение Дыминского инвестировать в Евро-2012 200 миллионов долларов: «Номер расчетного счета есть на сайте городского совета». Или заявление владельца «Карпат», что команда будет играть свои домашние матчи в Ивано-Франковске или Тернополе.

И вот как гром среди ясного неба – в конце мая Андрей Садовый внезапно становится сторонником «Карпат». На сессии горсовета, которая состоялась 29 мая, городской председатель откровенно лоббирует вопрос о передаче «Карпатам» в долгосрочную аренду нежилищных помещений стадиона «Украина», хотя еще до недавнего времени был самым упорным противником этой идеи.

Дыминский сигнал воспринял и уже на следующей сессии, 10 июля, Садовый рассказывает депутатам о письме от ФК «Карпаты», в котором клуб заявляет о намерении взять участие в процессе финансирования строительства нового стадиона.

«Мы принимаем это предложение, и потому на сессии необходимо принять решение относительно выполнения тех обязательств, которые городской совет взял на себя еще год назад. Это символ доверия друг к другу. Я надеюсь, что ФК «Карпаты» предпримет следующий адекватный шаг», – заявил он.

Невзирая на то, что депутатский корпус поддержал предложение Садового, отдельные депутаты выразили удивление механизмом протягивания этого решения. «Депутатов возмутили разного рода закулисные договоренности. Возможно, они и имеют какой-то здравый смысл, но зачем это прятать к последнему моменту? Осуществляются какие-то движения и есть какие-то недомолвки», - прокомментировал ситуацию глава бюджетной комиссии Андрей Стецкив.

Впрочем, в этой ситуации интересно совсем другое. И для Садового, и для Дыминского вести переговоры за кулисами значительно естественнее, чем играть в прозрачность – то чего же этому удивляться. Значительно более интересным является тот факт, что вчерашние непримиримые противники вдруг сели за стол переговоров.

«Садовый попал в тупик», - утверждают по этому поводу источники «Львовского портала» во Львовском городском совете. Невзирая на неоднократные заверения, ситуация с инвестором остается непонятной. Проще говоря, денег как не было, так и не имеет, и ни одна «Альпине» не возьмется за строительство без финансовых гарантий существования этих средств. А расчет на строительство за счет банковского кредита, способствовать в получении которого пообещал добрый губернатор Кмить, может натолкнуться на неприятие этой идеи депутатским конкурсом. По крайней мере, отдельные фракции горсовета прямо заявляют, что в любом случае не проголосуют за такое решение.

Поэтому, Садовому пришлось-таки переступить через себя и согласиться на сотрудничество с Дыминским. И что из этого все-таки вышло?

А вышел, кажется, очередной пшик. Владелец «Карпат», кажется, совсем не собирается быть добрым волшебником, и, почувствовав слабинку противника, выставил такие условия, которые большинство из участников вчерашних переговоров будут характеризовать как неприемлемые. Конечно, горшков никто не побил, стороны заявили о продолжении переговорного процесса, однако немногие верят в их перспективы.

Между тем, источники «Львовского портала» в Киеве утверждают, что в высших столичных кабинетах все больший вес приобретает идея о замене Львова на один из резервных городов, определенных УЕФА – скорее всего на Харьков, где строительство стадиона идет полным ходом. Кажется, окончательно все точки над «і» расставит представительская комиссия УЕФА, которая пожалует в Украину в августе и в первую очередь с целью инспекции подготовки спортивных сооружений к Евро-2012. Тогда и посмотрим, чего стоят все громкие заявления местных власть предержащих.

А городской голова Львова, придя в себя от неудачной встречи с потенциальным инвестором, и дальше продолжает сохранять хорошую мину: «Относительно стадиона, то уверенн, что если в УЕФА и остались к нам вопросы без ответов – особенно относительно девелопера строительства, то на протяжении ближайших двух недель эти вопросы будут сняты. Львовский городской совет предоставит все необходимы гарантии реализации проекта».

Поверим еще раз?

Комментируют:

Василий Павлюк, председатель фракции ВО «Свобода» в ЛМР: «Если до сентября не будет реальных предложений – будем предлагать перевыборы городского головы».

«Большого результата вчерашняя встреча Андрея Садового и Петра Дыминского не дала. Однозначно, во многом мы поддерживаем предложение Петра Петровича в создании народной команды. Однако строительство нужно начинать еще до того, как создадут эту команду, - иначе будет поздно.

Относительно Андрея Садового, то мы видим, что он ведет ту же линию и хочет делать то, что сам себе надумал. В частности, он хочет строить стадион за бюджетные средства или кредитные. Однако одно и второе на сегодня не было бы приемлемо для нашего города, поскольку за эти деньги мы могли бы решить намного более важные проблемы: дороги и дома, водоснабжения и ЖКХ.

Год потерян и эти вопросы, которые поднимали на встрече, нужно было обсуждать раньше. Мы четко заявили: если до сентября не будет наработано реальных предложений и предложен выход из этой ситуации – будем предлагать роспуск городского совета и перевыборы городского головы. Пусть львовяне думают, кто есть кто, и наконец нужно положить конец этому хаосу и бардаку».

Петр Адамик, председатель фракции «Пора» в горсовете: «Есть вероятность 50/50, что стадион к Евро-2012 будут строить в кредит за городские деньги»

«Я считаю, что вчерашние переговоры с Дыминским однозначно прошли успешно. Однозначно, что происходит сближение позиций между руководством ФК «Карпаты» и городским головой Львова.

Правда, нерешенными остаются еще некоторые моменты, которые нужно «утрясти». Руководство ФК «Карпаты» готово на определенных условиях финансировать стадион. Я думаю, будет создана рабочая группа, которая внимательно выучит этот вопрос, и в ближайшее время будет принято решение.

Все сходятся на том, что стадион к Евро-2012 во Львове будет. Вопрос в том – какой ценой. Никто не отбрасывает ФК «Карпаты» как потенциального инвестора, но есть определенные нюансы.

Есть вероятность того, что стадион к Евро-2012 будут строить в кредит за городские деньги. Я бы сказал, что вероятность этого составляет 50/50».

Владимир Гирняк, депутат горсовета, фракция УНП: «Чиновники во главе с городским головой завалили процесс подготовки к Евро-2012»

«Вчерашние переговоры с Дыминским можно охарактеризовать словами львовского губернатора, который сказал, что такой разговор нужно было проводить год назад. Потому что сегодня у нас времени осталось очень мало.

Инвестиционное соглашение, которое предложили «Альпине» и от которого «Альпина» отказалась, Петр Дыминский подписывать не будет. То есть за то, что ему дадут 25 гектаров земли, он стадион не построит. На каких принципах он готов работать – он сам еще не знает. Дыминский ожидает предложение от городского совета. То есть городской совет должен предложить ему достаточное количество имущества и земли, чтобы он готов был выделить 200-300 миллионов евро, для того чтобы построить этот комплекс. Удастся ли нам это сделать, или нет – я ответить не готов, потому что осталось очень мало времени.

Городской голова нам вчера пообещал, что своим распоряжениям он будет легализовать нашу рабочую группу из представителей фракций, которая непосредственно будет изучать этот процесс.

В целом впечатление у нас очень грустное. До сентября мы посчитаем, сколько город бездарно потратил средств на всех этих чиновников, которые во главе с городским головой завалили процесс подготовки к Евро-2012».

Василий Трач, председатель фракции «Наша Украина» в горсовете: «Вполне возможно, что городской совет будет строить стадион за кредитные средства»

«Президент футбольного клуба «Карпаты» предложил во время вчерашней встречи условия, на которых он готов как бизнесмен принимать участие в подготовке к проведению Евро-2012 и строительстве стадиона во Львове. В частности, Дыминский предложил, что должно быть создано ОАО «Народная команда «Карпаты», в которое должны войти Львовский городской совет, облсовет и ФК «Карпаты». Городской и областной совет должен внести свои активы в виде имущества и земли, а ФК «Карпаты» - свои финансовые ресурсы. И это общество должно было бы принимать участие в перестройке инфраструктуры к Евро-2012 во Львове.

Я считаю, что эти условия нормальны. Правда городской совет должен еще все хорошо проанализировать.

Что до того, будет ли строить городской совет стадион за кредитные средства – то это вполне возможно. Вопрос не в том, брать ли кредит, не брать. Вопрос в том, на каких условиях, под какие проценты и на какой срок будет взят этот кредит».

“Львовский портал”http://lviv.proua.com/news/2008/07/23/151531.html

23 июля 2008 г.