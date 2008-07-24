“Требования УЕФА относительно размещения болельщиков Евро-2012 года будут выполнены”

О работе туристических организаций и гостиниц г. Киева

Государство рассматривает туризм как важную составную часть развития экономики и социально-культурной сферы и придает развитию туризма особое значение. Примером этого стало принятие Указа Президента Украины от 21.02.2007р. №136/2007 "О мероприятиях по развитию туризма и курортов в Украине" и объявление 2008 года Годом туризма и курортов в Украине.

Туристическая отрасль города на протяжении последних двух лет характеризуется позитивной и постоянной динамикой. Неуклонный рост количества туристов и объемов предоставленных им услуг, комплексный подход к развитию туризма, гостиничного хозяйства и курортов на местном уровне, поддержка развития малого и среднего бизнеса в туристической сфере создали новый имидж украинского продукта, конкурентоспособного в нашем государстве и за рубежом.

Ежегодно киевские туристические фирмы обслуживают 1/3 часть иностранных туристов, прибывших в Украину из 126 стран мира, и почти 2/3 отечественных туристов, отправляющихся за границу.

На сегодня в г. Киеве работает 1474 туристических предприятия (из них 636 турагентов и 838 туроператоров), что составляет 27,5 % от общего количества туристических предприятий Украины. За 2008 год выдано 209 лицензий киевским предприятиям на право осуществления туроператорской и турагентской деятельности, 18 предприятий переоформило лицензии.

В 2007 году согласно анализа данных по форме государственной статической отчетности 1 ТУР туристическими организациями обслужено 1 млн. 814 тыс. чел, из них 286,9 тыс. иностранных туристов, 410,56 тыс. внутренних туристов, 204,6 тыс. экскурсантов. В бюджеты всех уровней в 2007 году туристическими предприятиями г. Киева перечислено 68,757 млн. грн. Объем предоставленных туруслуг составил 3 млрд. 209 млн. 300 тыс. грн.

Главным управлением осуществляется постоянный контроль за качеством предоставления туристических и гостиничных услуг, проводятся проверки туристических предприятий города относительно соблюдениями ими лицензионных условий осуществления туроператорской и турагенской деятельности, тщательным образом рассматриваются заявления потребителей о некачественном или несвоевременном предоставлении им туристических услуг и тому подобное. В 2007-2008 годах по предоставлению Главного управления аннулировано лицензии более 180 туристическим предприятиям.

В настоящее время в городе Киеве специалистами туристической отрасли разработано около 110 экскурсионных маршрутов: 25 городских автобусных, 9 городских пешеходных, 55 музейных, 19 загородных автобусных, 2 теплоходных маршрута.

На выполнение Закона Украины „О туризме” Киевской горгосадминистрацией разработано Положение о порядке выдачи разрешений на право осуществления туристического сопровождения и создания аккредитационной комиссии. Ведется работа по выдачи разрешений на право осуществления туристического сопровождения на территории г. Киева. На протяжении 2007-2008 годов выдано 236 разрешений.

Для организации методического обеспечения экскурсионной деятельности в г. Киеве прорабатываются вопросы создания городского экскурсионно-методического центра, методического совета. С целью усовершенствования проведения экскурсионной деятельности выдан аннотированный перечень экскурсий „Киев экскурсионный”.

На сегодня в г. Киеве работает один туристско-информационный центр (ТИЦ) в форме коммунального предприятия в Шевченковский районе, официальное открытие которого состоялось 26.06.2008 года.

При содействии Главного управления создана и организована работа городского портала туризма.

На протяжении 2006-2008 годов Главным управлением принято участие единым стендом „Киев туристический” более чем в 25 международных и отечественных туристических выставках, где широко презентовались туристические возможности г. Киева путем распространения высококачественной рекламно-информационной продукции.

12-14.09.2008р. в Киевском планетарии Главным управлением запланировано проведение Киевской международной туристической выставки “Киев – древняя и новая столица Украины” и специализированных традиционных киевских туристических салонов детского, молодежного и семейного отдыха “Каникулы. Весна-Лето” и “Каникулы. Осень-Зима” при содействии Киевского городского головы. В рамках выставок состоятся научно-практические семинары, пресс-конференция, фотоконкурс, торжественное награждение лучших работников туристической отрасли города и тому подобное.

В последние два года при содействии Главного управления было выпущено более 50 тыс. экземпляров рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристических возможностях города Киева (буклеты, путеводители, журналы, справочники, книги и тому подобное), который позволил значительно увеличить потоки потенциальных туристов в город.

Главным управлениям ежегодно осуществляется научное сопровождение Программы развития туризма в г. Киеве до 2010 года с определением важнейших направлений деятельности отрасли.

Неотъемлемой составляющей индустрии туризма является отрасль гостиничного хозяйства.

На сегодня в г. Киеве функционирует 122 средства размещения разной формы собственности и ведомственного подчинения, в которых насчитывается свыше 9 тыс. номеров это:

- 43 заведения государственной собственности;

- 1 заведение коммунальной собственности (гостиница «Жуляны» КП Международный аэропорт «Киев» на 31 номер по проспекту Воздухофлотский, 92).

- 78 другой формы собственности.

В их числе 25 больших гостиниц (мощностью свыше 100 номеров), 56 малых гостиниц (до 100 номеров), остальные средства размещения - общежития гостиничного типа, комнаты для приезжих и тому подобное.

Гостиничное хозяйство г. Киева представлено:

- 3 гостиницами категории 5* на 661 номер (Премьер Палац, Опера и Святая София Хаятт Ридженси Киев);

- 9 гостиницами категории 4 звезды на 1204 номера (Редисон САС, Днепр, Киев, Президент отель Киевская, Национальная, Ривьера, Подол-плаза, Паллада-2002 та Жемчужина Днепра);

- 33 три- и двухзвездными гостиницами на 4328 номеров.

_____________

Справочно: в 2007 году в г. Киеве введен в эксплуатацию пятизвездочный гостиничный комплекс «Хаятт Святая София Ридженси Киев» на 234 номера по ул. А. Тарасовой,5 (Шевченковский р-н), трехзвездочный гостинично-ресторанный комплекс «Охотничий двор» на 30 номеров по ул. Славгородская, 49 (Дарницкий р-н) и двухзвездная гостиница «Парк» на 7 номеров по пр-ту 40-летие Октября, 90 (Голосеевский р-н).

В 2007 году заведениями размещения обслужено свыше 1 млн. лиц, из них 427 тыс. иностранных туристов.

В 2007 году общий объем предоставленных гостиницами услуг составляет 1 503 млн. грн., из которого доходы от эксплуатации гостиниц составляют 1 113,6 млн. грн., доходы от предоставления дополнительных платных услуг – 213,4 млн. грн., другие услуги – 176 млн. грн.

В бюджет перечислено 187 млн. грн., что на 4% превышает показатели 2006 г.

Среднеучетное количество работающих в 2007 году выросло на 5% и составляет 7926 человек.

По требованиям УЕФА общая потребность в номерном фонде заведений размещения составляет:

- 3920 номеров – в гостиницах категории 5 звезд;

- 4250 номеров – в гостиницах категории 4 звезды;

- 400 номеров – в гостиницах категории 3 звезды;

- 200 000 мест в гостиницах и других средствах размещения.

На сегодняшний день номерной фонд г. Киева составляет:

- 661 номер – в гостиницах категории 5 звезд;

- 1204 номера – в гостиницах категории 4 звезды;

- 3432 номера – в гостиницах 3 звезды;

Количество номеров в гостиницах категории 1-2 звезды и без определенной категории комфортности в сумме составляют 1941 номер.

Учитывая число объектов гостиничного назначения, которые планируется ввести в строй до 2012 года, согласно с Городской целевой программой подготовки и проведения в г. Киеве финального чемпионата Европы 2012 года по футболу, утвержденной 31.01.2008 г. решением сессии Киеврады, номерной фонд г. Киев будет насчитывать:

- 4856 номеров – в гостиницах категории 5 звезд;

- 3608 номеров – в гостиницах категории 4 звезды;

- 7056 номеров – в гостиницах категории 3 звезды.

В 2008 году в г. Киеве планируется ввести в строй 7 заведений гостиничного хозяйства разной категории.

_____________

Справочно: Пятизвездочная гостиница «Золотые купола» на 280 номеров по ул. Б. Житомирская, 2а;

Четырехзвездные гостиницы: «Холидей Инн» на 209 номеров по ул. Антоновича, 79, два гостиничных комплекса по 42 номера каждый по Оболонский набережной, 9 и 17, гостиница «Стар» на 35 номеров по ул. Константиновская, 34, гостинично-ресторанный комплекс «Казацкий стан» на 58 номеров по Бориспольскому шоссе,18;

Трехзвездочных гостиницы:, Гостинично- ресторанный комплекс на 24 номера по пр-ту 40-летия Октября, 87 а..

В 2009 году по информации заказчиков в действие планируется ввести 7 заведений гостиничного хозяйства, реконструировать профилакторий «Дюбек» под гостиницу без изменения названия на 100 номеров по ул. Гамарника, 56 (Пуща-Водица) и гостиницу «Украина» по ул. Институцкая,4.

_____________

Справочно: Пятизвездочные: гостинично-офисный комплекс «Хилтон» на 257 номеров, 94 апартамента по ул. Т. Шевченко, 28-30, «Софитель» на 291 номер по ул. Лютеранская, 14 в;

Трехзвездочных гостиницы: административно-гостиничный комплекс на 105 номеров по ул. Гончара, 69, гостинично-офисный центр на 150 номеров по ул. Шолуденко, 3, гостиничный комплекс на 98 номеров по ул. Соломенская, 11, гостиничный комплекс на 200 номеров по ул. Т. Шевченко, 25, гостиница на 60 номеров по Брест-литовскому шоссе, 8а.

В 2010 году в г. Киеве планируется осуществить реконструкцию профилакториев «Берегиня» и «1 мая» под гостиницу «Парк-гостиница «Киев» на 350 номеров по ул. Г. Юнкерова, 20, осуществить работы по улучшению материально-технического состояния гостиницы «Национальный» и ввести в строй 10 заведений гостиничного хозяйства, среди которых: четырехзвездные: NOVOTEL на 350 номеров по пров. Киянивский, 13-21, гостинично-офисный комплекс на 32 номера по ул. Костянтинивская, 11/13, трехзвездочные гостиницы: «Серебряные ключи» на 112 номеров по просп. Глушкова, 95, гостиничный комплекс «IBIS» на 290 номеров по пров. Лаврский, 9, гостинично – офисный комплекс «ІВІS» на 450 номеров по ул. Фурманова, 1/7, гостиница на 61 номер на углу Столичного шоссе и ул. Лютневой, гостиница «Вирлиця» на 300 номеров по проспекту Бажана, мотель-кемпинг на 300 номеров по пр-ту Победы, 150; гостиница «Александрия» на 90 номеров просп. Победы, 62а, мотель-кемпинг на 60 номеров по Броварскому проспекту, 31.

В 2011 г. в г. Киеве в действие планируется ввести 17 заведений гостиничного хозяйства, среди которых: пятизвездочные гостиницы: гостиница категории люкс «Regent» на 444 номера по ул. Красноармейская, 35-35Б-37, гостиничный комплекс на 250 номеров в районе Лыбидской площади, гостиничный комплекс на 120 номеров по ул. Дегтярная, 2-4, гостиничный комплекс на 200 номеров по ул. Богатырской в урочище Оболонь, гостиничный комплекс на 350 номеров по Днепровской набережной, гостиничный комплекс на 700 номеров в 11 микрорайоне, ж/м «Позняки западные», четырехзвездные гостиницы: «Холидей Инн» на 210 номеров по ул. Гарматная, 26/2, «Русь Интернешнл» на 250 номеров по ул. Госпитальная,4, «Кроун Плаза» на 230 номеров по ул. Физкультуры,5, “Туристический комплекс “Подснежник” на 330 номеров (вторая очередь) по ул. просп. Победы, 179, гостинично-офисный комплекс на 150 номеров по Днепровской набережной, гостиница на 20 номеров по бульв. Дружбы Народов, 44-46, гостиничный комплекс на 70 номеров по ул. Б. Хмельницкого, 12-14, гостиничный комплекс на 204 номера по ул. Старовокзальная, 26-А, трехзвездочные гостиницы: «Театральный» на 70 номеров по ул. Голосеевская,7, гостинично-оздоровительный комплекс на 100 номеров по ул. М. Расковой,23, гостиница в составе мультифункционального комплекса на 250 номеров по пр-ту Краснозвездный, 113.

В 2012 г. в г. Киеве планируется ввести в строй 4 заведения гостиничного хозяйства: четырехзвездный гостинично-офисный комплекс на 320 номеров по ул. Горького, 54, четырехзвездный гостинично-офисный комплекс на 240 номеров по ул. Набережная – Крещатицкая, 21, гостиница на 1230 номеров по ул. Никольсько-слободская, 1, трехзвездочный гостинично-офисный комплекс «Голосеевский» на 220 номеров по просп. 40-летия Октября, 93.

Для размещения болельщиков во время проведения чемпионата Европы 2012 года планируется использование общежитий учебных заведений, вместимость которых на сегодня составляет 76642 места, места Международного молодежного центра на Трухановому острове, который планируется построить до 2012 года, – 15000 мест и использования теплоходов – еще 1000 мест.

Также планируется использовать месты в санаторно- курортных заведениях.

Требования УЕФА относительно размещения болельщиков чемпионата 2012 года в г. Киеве будут выполнены.

Управление туризма, гостиничного хозяйства и курортов

Главного управления коммунального хозяйства