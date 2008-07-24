Генпрокуратура удовлетворена ...

Киев. 24 июля. УНИАН. Генеральная прокуратура вчера, 23 июля, отозвала свой иск в Окружной административный суд Киева о проверке законности участия тайваньской компании Archasia Design Group в конкурсе на реконструкцию НСК «Олимпийский».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления представительства в суде, защиты интересов граждан при исполнении судебных решений Генеральной прокуратуры Украины Олег КУЧЕР.

По его словам, иск был отозван в связи с тем, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта удовлетворило протест, внесенный Генпрокуратурой ранее.

Как сообщал УНИАН, 24 июня замминистра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ сообщил, что в Минсемьи поступил протест Генеральной прокуратуры с требованиями отменить решение жюри конкурса по определению лучшего проектного предложения по реконструкции НСК «Олимпийский» от 8 апреля 2008 г. в части допуска к участию в конкурсе и предоставления возможности презентации проектного предложения тайваньской компании Archasia Design Group Limited как противоречащее законодательству.

Archasia Design Group выиграла конкурс на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, но в июне украинская сторона аннулировала контракт по техническим причинам.