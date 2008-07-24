Электросети Киева не готовы к Евро-2012 - министр ЖКХ

Киев. 24 июля. УНИАН. Электросети Киева не готовы к проведению Чемпионату Европы по футболу 2012 года, считает министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам министра, развитие электросетей в Киеве не отвечает увеличению нагрузки, особенно летом, когда все включают кондиционеры. “Есть опасность повторения опыта Москвы в 2005 г., когда на протяжении двух дней у них не было света”, - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Министр также добавил, что к Евро-2012 следует подготовить водо-канализационные системы Киева, Донецка, Одессы.

Как сообщал УНИАН, АК "Киевэнерго" намерена привлечь 230 млн. долл. у Всемирного банка на развитие электросетей. Указанные средства планируется привлечь для реализации проекта "Реабилитация и развитие электроснабжения Киева". Общая стоимость проекта, который планируется реализовать в 2009-2012 гг., оценивается в 239 млн. долл.

Справка УНИАН. 16 января 2008 года Кабинет министров Украины утвердил план первоочередных мероприятий по проведению Евро-2012.