Львову на дорожное хозяйство к Евро-2012 нужно более миллиарда

До конца этой недели во Львове начнут строительство трамвайного пути от ул. Стуса в направлении Сыхив. Это проект реализовывается в рамках подготовки Львова к Евро-2012. Об этом zaxid.net

сообщил начальник управления капитального строительства Львовского городского совета Богдан Коваль.

Также в планах мэрии прокладка троллейбусного маршрута на Сыхив, который будет соединять этот район с ул. Стрыйской.

Управление капстроительства уже провело тендер по определению подрядчика, который будет осуществлять работы, это ООО "Западная инженерная компания". Завершить строительство путей планируют в 2011 году. По цене 2007 года стоимость проекта составляла 115 млн грн, а общая длина 1,5 км.

"Мы сделали пересчет цен на первую очередь, для осуществления работ необходимо 67 млн грн. В этом году город выделил на этот отрезок 12,2 млн грн. С подрядчиком мы заключили договор на 9 млн 842 тыс. грн. На эти средства они и будут выполнять работы, их завершат за 85 дней», - отметил чиновник.

Заместитель директора департамента Евро-2012 Львовского городского совета Олег Вилюра отметил, что мэрия будет просит средства на дороги Львова у правительства Украины. "К сожалению, в государственную программу подготовки к чемпионату не были включены городские дороги. Наш город должен обеспечить соединение транспортом стадиона, аэропорта, вокзала, центра. Для этого мы должны провести строительство и реконструкцию 16 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Государство должно приобщиться к реализации этих проектов. Город до осени разработает технико-экономическое обоснование по этим объектам. В целом на дорожное хозяйство к Евро-2012 Львову нужны 1 млрд 300 млн грн", - отметил О. Вилюра