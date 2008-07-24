Инвестиционный саммит в Донецке

Донецк. 24 июля. УНИАН. Международный инвестиционный саммит Донецкой области, который пройдет 29-30 октября 2008 г. должен собрать более 300 участников из 20 стран мира.

Как сообщили вчера на заседании организационного комитета саммита, ожидается, что в этом мероприятии примут участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ. В рамках визита президентов в Донецке пройдет Украинско-польский инвестиционный форум.

На саммите наиболее перспективные инвестиционные проекты будут представлены авторитетными международными и украинскими экспертами, инициировавшими проведение этого мероприятия - компаниями Deloitte; Ernst&Young и Альтера Финанс.

Также саммит пройдет при участии компаний «Систем Кэпитал Менеджмент» и «Индустриальный Союз Донбасса» при поддержке Донецкого облсовета и Донецкой облгосадминистрации. Техническим организатором данного проекта выступила компания Conference House.

Работа Саммита, как уточнили его организаторы, будет идти по трем направлениям: Недвижимость и инфраструктура к Евро-2012; Инновации и энергосберегающие технологии и Инвестиции в реальный сектор. Причем любой предлагаемый инвестиционный проект будет содержать в себе экологическую составляющую.

Финансовые издержки на организацию саммита должны окупиться его результативностью, заверил всех журналистов, присутствующий на пресс-конференции глава Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК.

«Желательно, чтобы мы, затратив меньше денег, имели лучший результат. Но скупой платит дважды», - сказал он. И объяснил, что на сентябрьской сессии облсовета будет рассмотрен вопрос о финансировании мероприятия, т. е. «после того, как мы выработаем всю идеологию деятельности, мы примем окончательное решение». «А до того, я имею право в межсессионный период – подпишу распоряжение о выделении 1,5 млн. грн. на проведение этого мероприятия. Есть еще и коммерческая часть этого проекта, которая будет, как минимум, в 3 раза больше, чем бюджетная», - заключил А.БЛИЗНЮК.