Кабмин разрешил без тендера демонтировать «Олимпийский”

Киев. 23 июля. УНИАН. Кабинет министров принял решение, позволяющее проводить изыскательские, научно-исследовательские, проектные и демонтажные работы, связанные с реконструкцией Национального спортивного комплекса "Олимпийский", без проведения тендерных процедур.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее постановление №655 принято на заседании Кабмина 16 июля.

Данным постановлением правительство внесло изменения в пункт 7 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 28 марта 2008 г. № 274 (274-2008-п) "Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства".

Постановление вступит в силу с момента его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 3 июля с.г. строительная компания ОАО «Мостобуд» начала работы по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», необходимые для проведения в Киеве матчей Евро-2012. Уже демонтирована чаша олимпийского огня, по состоянию на 14 июля также демонтировано 30-тонное информационное табло на северной стороне стадиона, планируется демонтировать аналогичное табло на южной стороне, а также фонарные мачты освещения высотой свыше 90 метров, репортажно-информационный комплекс, лифтовая шахта высотой более 40 метров. По мнению экспертов, «Мостобуд» способен не только в кратчайший срок демонтировать необходимые конструкции стадиона и прилегающие к нему объекты, но и реконструировать главную спортивную арену Евро-2012.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, которая уже более 60 лет лидирует в возведении внеклассных мостовых сооружений в Украине и СНГ. В том числе, компанией построены все киевские мосты и большинство мостовых сооружений в Украине.