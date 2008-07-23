На западном направлении Евро-2012

Во Львове Вадим Гуржос провел рабочее совещание и ознакомился с состоянием подготовки ГП «Международный аэропорт «Львов» к Евро-2012. На совещании были обсуждены проблемные вопросы и определены планы развития аэродромного комплекса аэропорта, в частности реконструкции существующей взлетно-посадочной полосы и ее удлинения на 700 м, а также строительства нового пассажирского терминала.

В Тернополе Вадим Гуржос принял участие в рабочем совещании Правительственной делегации с руководством Тернопольской области, на которой председательствовала Премьер-министр Юлия Тимошенко. Один из главных вопросов совещания — ознакомление с состоянием развития автомобильных дорог Тернопольской области в рамках подготовки к Евро-2012. Тернопольская играет роль транзитной области в направлении от границы Украины с Румынией и Венгрией к г. Киеву, также через область проходит кратчайший автомобильный путь по направлению Львов-Тернополь-Одесса.

В результате совещания Премьер-министр Юлия Тимошенко поручила увеличить финансирование в 2008 году развития автомобильных дорог Тернопольской области при условии принятия Верховной Радой изменений к Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год» и соответственно предусмотреть увеличение финансирования на последующие годы, в частности на развитие проекта строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Тернополя, инициированного Тернопольской облгосадминистрацией.