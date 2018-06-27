Стадион в Днепропетровске: последние штрихи перед открытием

Футбольную арену должны были открыть еще в прошлом году осенью, но сроки сдачи объекта перенесли на сентябрь 2008-го, говорится в телерепортаже. http://5.ua/newsline/181/0/52352

Поле нового стадиона в Днепропетровске напоминает больного после операции. Только присматривают за ним не врачи, а агрономы. Недавно здесь закончили укладывать газон, который специально для «Днепра» выращивали в Киеве. Теперь трава должна адаптироваться к почве и прижиться.

Михаил Ромащенко, профессор института гидротехники и мелиорации Академии наук: "То, что мы делаем – это основной элемент стадиона, и от того, какого качества будет футбольное поле, надеемся, что такого же качества будет и футбольный матч".

Старый стадион, который был на этом месте, обветшал еще в конце 80-х. Команда "Днепр" проводила все матчи на другой арене, а здесь расположился большой вещевой рынок.

Новый стадион на этом месте начали строить в апреле 2005 - задолго до того момента, когда Украина и Польша получили право принимать Евро-2012. Арена похожа на поле немецкой команды "Боруссия" - такая же современная, такая же красивая. Ее можно разделить на две части. "Холодная зона" - это южная, восточная и северная трибуны на бетонных конструкциях. "Теплая зона" - или VIP-корпус и служебные помещения. Стадион частично накроют специальной кровлей, которая будет пропускать солнечный луч. А лучше болеть фанатам помогут 2 огромных видеотабло. В настоящее время, как говорят строители, уже на 90 % завершен монтаж ограждения арены. Рядом со стадионом разместятся тренировочное поле и паркинг для автомобилей.

Единственная проблема, которая возникла во время строительства, – это недоразумение с министерством обороны, которое не хотело переносить в другое место военную часть возле стадиона, где планировали возводить объекты к Евро-2012. Но и эту проблему местные чиновники уже устранили.

Виктор Бондар, глава Днепропетровской областной государственной администрации: "Сейчас практически все вопросы решены и министерство обороны оттуда ушло и сессия проголосовала городская о том, чтобы начать сносить все здания военной части и за месяц мы там проведем работы по запасному выходу из стадиона".

Строительство стадиона полностью финансирует президент футбольного клуба «Днепр» Игорь Коломойский. Именно с этим обозреватели связывают тот факт, что арена почти готова. А бюджет строительства, по предварительным оценкам, составляет 65 миллионов евро. Городская же власть принимает участие лишь в обустройстве прилегающей к стадиону территории. На это из госбюджета обещали выделить 50 миллионов гривен. Но с выплатой денег теперь не спешат. Городской голова Днепропетровска связывает это с баталиями в Верховной Раде. Но обещает - стадион откроют своевременно.

Иван Куличенко, городской голова Днепропетровска: "Независимо оттого – сможет ли государство выполнить свои обязательства перед городами в части финансирования программ Евро-2012, наше обязательство по вводу стадиона выполнено будет однозначно".

Поэтому соседние со стадионом здания приобретают новый вид. Ремонтируют их фасады, озеленяют приближенную территорию, планируют капитальный ремонт дорог. Главной особенностью днепропетровского стадиона представители футбольной федерации считают его расположение.

Андрей Павелко, председатель Федерации футбола Днепропетровской области: "Его уникальность в том, что это будет в центре города, его уникальность в том, что будет возможность для туристов из Европы пешком прийти на стадион с вокзала, с гостиницы, с парковых фан-зон ".

А вот неспортивные жители домов, которые расположены рядом со стадионом, таким соседством крайне недовольны. Грандиозное событие 2012 года они ожидают со страхом.

Валентина, жительница дома рядом со стадионом: "Во-первых, закрывает воздух . Нет воздуха в квартире. Во-вторых, будет машин столько, что здесь будет вообще не продохнуть".

Лилия, жительница дома рядом со стадионом: "Начнутся эти вот болельщики, эти фанаты, эти хулиганы, это будет вообще какой-то кошмар. А какие туалеты у нас здесь будут под окнами, потому что в округе государственных нету, значит все туалеты будут у нас здесь!"

Но и этот момент проектировщики стадиона продумали. Туалеты сделают в каждом секторе арены. Надеются только на культуру гостей чемпионата.

А вот Мишель Платини, который недавно посетил Украину, надеется на то, что уже осенью приедет в Днепропетровск, чтоб вместе с Виктором Ющенко торжественно открыть новый стадион «Днепр».