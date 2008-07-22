Парковки и тоннель под Днепром на средства евробанка

Киев. 22 июля. УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Киеву грант на сумму 1 млн. 317 тыс. евро на разработку системы управления транспортом и стратегии парковки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

Об этом должностное лицо сообщило после встречи с представителями ЕБРР.

По словам Д.БАССА, также рассматривается возможность финансирования Европейским банком реконструкции и развития строительства транспортных развязок возле Почтовой площади и возле станции метро «Днепр».

«Транспортная развязка на Почтовой площади – довольно дорогой проект, однако она разгрузит городскую набережную. Также мы рассматриваем строительство развязки возле станции метро «Днепр», где сейчас постоянные заторы. Уже ведется проектирование, а по развязке на Почтовой площади оно почти завершено, и, думаю, в следующем году мы начнем строительство», – сообщил Д.БАСС.

По его информации, этой осенью руководство города планирует подписать два крупных кредитных соглашения с ЕБРР. Д.БАСС отметил, что ЕБРР впервые в Украине предоставляет кредит без залога имущества.

«Гранты, которые получил город, предоставлены ЕБРР бесплатно, чтобы мы могли подготовиться к непосредственной работе с кредитными условиями”, - сообщил представитель руководства столичной мэрии.

По информации старшего банкира Европейского банка реконструкции и развития Оксаны СЕЛЬСКОЙ, сумма гранта для КП «Киевдорсервис» будет составлять 1 млн. евро для разработки системы активного управления транспортом и около 120 тыс. евро - для разработки стратегии парковки. Также КП «Киевавтодор» получит несколько грантов на сумму 207 тыс. евро на разработку технико-экономического обоснования строительства тоннеля под Днепром.

Она отметила, что считает сотрудничество ЕБРР с Киевом очень успешным. По словам О.СЕЛЬСКОЙ, Киев и ЕБРР уже фактически дошли до финальной стадии переговоров относительно предоставления столице двух кредитов, а именно - коммунальным предприятиям «Киевавтодор» и «Киевдорсервис» для улучшения организации движения на столичных автодорогах, а также расширения, реконструкции дорожных развязок, установления светофоров, разработки стратегии парковки.

“В добавление к тем кредитам, которые банк предоставляет коммунальным предприятиям, а именно 30 млн. евро для «Киевдорсервису» и 20 млн. евро для «Киевавтодора», банк также предоставляет гранты технической помощи, которые помогут городу и коммунальным предприятиям подготовить проекты, включая экологическую оценку, чтобы улучшить не только состояние движения в городе, но и экологическое состояние», – объяснила О.СЕЛЬСКАЯ.

Она сообщила, что соглашение о кредите «Киевдорсервису» ориентировочно будет подписано в октябре или ноябре. Оформление кредита КП «Киевавтодор» требует больше времени – его подписание планируется или в конце 2008 г. или в начале следующего года.

Д.БАСС также сообщил, что в случае подписания соглашения с ЕБРР этой осенью город получит возможность завершить создание системы «умных» светофоров на год раньше запланированного срока. Также, по словам первого заместителя председателя КГГА, столичная власть ведет консультации с ЕБРР по вопросу строительства мусоросжигательного завода.

Как сообщал УНИАН, в апреле ЕБРР заявил, что готов выделить 30 млн. евро на развитие транспортной сети Киева, а также грант в 200 тыс. евро для строительства первого тоннеля для автотранспорта, который пройдет под Днепром.

25 апреля О.СЕЛЬСКАЯ и мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, а также руководители коммунальных предприятий “Киевавтодор” Георгий ГЛИНСКИЙ и “Киевдорсервис” Василий СТУС подписали соответствующее соглашение о подготовке кредитного финансирования.

Как сообщила О.СЕЛЬСКАЯ, вопрос нового кредита рассматривается по обращению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и с целью улучшения уровня транспортной инфраструктуры Киева до европейского уровня.

Относительно предыдущего кредита ЕБРР в размере 100 млн. евро, который был предоставлен Киеву в прошлом году, она сообщила в апреле, что его средства пока не использованы, поскольку до сих пор не завершились тендеры относительно привлечения подрядчиков на выполнение запланированных работ (для КП “Киевский метрополитен” предусмотрены средства в сумме 40 млн. евро и для КП “Киевпасстранс” – 60 млн. евро).