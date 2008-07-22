В Донецке четыре гостиницы уже имеют потенциальных инвесторов

Донецк. 22 июля. УНИАН. В Донецке четыре из 14-ти необходимых к Чемпионату Европы по футболу 2012 года гостиниц уже имеют потенциальных инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

"По четырем гостиницам найдены потенциальные инвесторы, и данный вопрос находится в стадии правового оформления", - сказал он, уточнив, что "две гостиницы должны быть построены в Калининском районе города".

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО напомнил, что "всего нам необходимо за последующие три года реконструировать и построить 14 новых гостиниц".

"Сегодня в стадии реализации этого проекта находятся четыре гостиницы, еще по трем гостиницам утверждена проектно-сметная документация", - отметил он.