Немецкие инвестиции особенно желательны – Денис Басс

Первый заместитель председателя КГГА Денис Басс заявил, что немецкие инвестиции в настоящее время особенно желательны для Украины, которая готовится к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года. По словам Дениса Басса, Киев, создавая благоприятные условия для иностранных инвестиций, готов предложить инвесторам из Германии реализацию масштабных проектов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Я верю, что визит Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев будет способствовать не только более тесному сотрудничеству Германии с Украиной, но и росту немецких инвестиций в Киев. Мы имеем ряд привлекательных инвестиционных проектов, которые обязательно заинтересуют немецких инвесторов. Более того, Киев тесно сотрудничает из Лейпцигом и Мюнхеном, которые являются породненными городами со столицей Украины. Потому мне особенно приятно приветствовать глубокоуважаемых немецких гостей в Киеве», – отметил Денис Басс.

В Киеве объявлен ряд инвестиционных конкурсов, которые могут заинтересовать немецких инвесторов. В частности, конкурс на реконструкцию транспортной развязки у моста Патона с построением подземного паркинга. В ближайшее время будут объявлены конкурсы на строительство автомобильной эстакады вдоль железнодорожных путей от бульвара Дружбы народов с параллельной застройкой прилегающих территорий и реконструкцией станции «Киев-товарный», а также строительство подземных паркингов в центре города.