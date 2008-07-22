Федерация футбола Германии опровергает...

Киев. 22 июля. УНИАН. Федерация футбола Германии (German Football Federation) опровергает информацию о ее переговорах с УЕФА о возможности замены Украины как соорганизатора Евро-2012.

Об этом сообщает немецкое агентство новостей DPA.

“Мы не имели абсолютно никаких контактов с УЕФА по этому вопросу, так же не было никаких официальных запросов на этот счет. Исполнительный комитет УЕФА собирается обсудить подготовку к Евро-2012 на своем заседании в Бордо в конце сентября”, - отметил генеральный секретарь ФФГ Вольфганг НИРБАХ.

Как сообщалось, британская газета «Дейли телеграф» распространила информацию, что Германия может провести чемпионат Европы по футболу 2012 года вместо Украины. По информации издания, на прошлой неделе УЕФА обратилась в Футбольный союз Германии с запросом, готова Германия ли заменить Украину как соорганизатора континентального первенства 2012 года. Среди причин таких действий УЕФА издание называет опасение по поводу политической ситуации в Украине, промедление со строительством стадионов и проблемы с транспортной инфраструктурой.