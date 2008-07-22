Германия вместо Украины – британские СМИ

Киев. 22 июля. УНИАН. Германия может провести чемпионат Европы по футболу “Евро-2012” вместо Украины.

О такой возможности пишет британская газета «Дейли телеграф», сообщает “Немецкая волна”.

По информации издания, на прошлой неделе УЕФА обратилась в Футбольный союз Германии с запросом, готова ли Германия заменить Украину в качестве соорганизатора континентального первенства 2012 года.

Инспекторы УЕФА, которые посетили Киев две недели назад, в настоящее время готовят отчет о состоянии подготовки Украины к чемпионату, который планируется рассмотреть в сентябре. Однако параллельно с этим разрабатывается запасной вариант – перенос места проведения турнира из Украины, отмечает газета.

Среди причин таких действий УЕФА издание называет опасение относительно политической ситуации в Украине, промедление со строительством стадионов и проблемы с транспортной инфраструктурой.

Журнал отмечает, что Германия рассматривается как вероятный «младший партнер» Польши, подготовкой которой футбольные функционеры остались удовлетворены. Возможные резервные места проведения матчей Евро-2012 - Берлин и Лейпциг, сообщает «Дейли телеграф».