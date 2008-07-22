Президент - правительству: активизировать работу

Киев. 21 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О безотлагательных мероприятиях по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу». Текст документ в от 21 июля 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, с целью активизации работы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, Президент постановил:

Кабинету Министров Украины:

1) провести до 1 сентября 2008 года мероприятия по повышению эффективности управления подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (дальше - чемпионат), приведению отчетности в этой сфере в соответствие с требованиями УЕФА, обеспечив при этом четкое разделение полномочий между центральными и местными органами исполнительной власти, которые принимают участие в подготовке к проведению в Украине чемпионата;

2) проработать вопрос относительно зачисления в период подготовки и проведения чемпионата в бюджеты принимающих городов в полном объеме налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, сбора за загрязнение окружающей природной среды, части налога на прибыль предприятий, которые не принадлежат к коммунальной собственности;

3) проработать вопрос относительно включения расходов Государственного бюджета Украины на выполнение мероприятий по подготовке и проведению в Украине чемпионата соответствующим главным распорядителям бюджетных средств по отдельным бюджетным программам;

4) предусматривать в проектах закона о Государственном бюджете Украины на 2009 и последующие годы расходы на выполнение мероприятий по подготовке и проведению в Украине чемпионата защищенными расходами Государственного бюджета Украины;

5) обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения особенностей осуществления инвестиционной деятельности, связанной с организацией и проведением в Украине чемпионата, упрощение процедуры выдачи документов разрешительного характера для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с организацией чемпионата, урегулирования вопросов обеспечения безопасности проведения в Украине чемпионата;

6) утвердить безотлагательно комплексный план мероприятий по подготовке и проведению в Украине чемпионата на 2008 год, а также перечень и объемы товаров (кроме подакцизных), которые не производятся в Украине или производятся, но не отвечают техническим характеристикам мирового уровня и требованиям международных спортивных организаций, при ввозе (пересылке) которых на таможенную территорию Украины с целью их использования для строительства (капитального ремонта, реконструкции, расширения) и оснастки (приобретение оборудования и инвентарю) спортивных сооружений, которые предусмотрены комплексным планом, не взимается ввозная пошлина;

7) подготовить и утвердить до 1 ноября 2008 года Концепцию организации размещения участников и гостей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и обеспечить осуществление на протяжении 2008 - 2012 годов мероприятий на ее реализацию;

8) утвердить до конца 2008 года Концепцию безопасности и правопорядка при проведении в Украине финальной части Евро-2012 и обеспечить своевременную реализацию предусмотренных ею мероприятий;

9) обеспечить подготовку до 1 августа 2008 года Генерального плана подготовки к проведению в Украине финальной части Евро-2012;

10) внести в 1 сентября 2008 года на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об утверждении Общегосударственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу;

11) активизировать вместе с Киевской городской государственной администрацией работу по подготовке стадиона Национального спортивного комплекса «Олимпийский» к проведению матчей чемпионата согласно с требованиями УЕФА;

12) подготовить вместе с Федерацией футбола Украины и подать до 1 сентября 2008 года предложения относительно активизации украинско-польского сотрудничества по вопросам подготовки к чемпионату;

13) информировать о ходе выполнение этого Указа ежеквартально.

Также Кабинету Министров Украины, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской областным, Киевской городской государственным администрациям при участии соответствующих органов местного самоуправления и Федерации футбола Украины поручено обеспечить в установленном порядке: приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями европейских стандартов, УЕФА, улучшение железнодорожного, автомобильного и авиационного соединения между принимающими городами;

подготовку и реализацию концепции развития аэропортов принимающих городов, концепции развития городского транспорта, управления дорожным движением в принимающих городах и пригородного пассажирского соединения;

подготовку и реализацию программ перестройки аэропортов, которые планируется вовлечь в проведение в Украине чемпионата, предусмотрев мероприятия по привлечению инвесторов к перестройке аэропортов;

подготовку предложений относительно поэтапного финансирования строительства и реконструкции в 2008 - 2012 годах автомобильных дорог общего пользования, необходимых для проведения в Украине чемпионата.

С целью подготовки объектов гостиничной и туристической инфраструктуры к проведению в Украине чемпионата правительства и областным администрациям поручено обеспечить:

выполнение требований УЕФА относительно подготовки объектов гостиничной инфраструктуры к проведению в Украине чемпионата и проработки возможных альтернативных вариантов размещения гостей чемпионата;

проработка вопроса относительно создания сети туристических информационных центров в принимающих городах, проведение кампании из пропаганды внутреннего туризма, связанной с проведением чемпионата;

подготовку с учетом требований УЕФА спортивных сооружений к проведению в Украине чемпионата, в частности стадионов в принимающих городах, а также тренировочных центров для обеспечения тренировок команд – участниц чемпионата;

создание при участии соответствующих органов местного самоуправления на выполнение требований УЕФА относительно безопасности и правопорядка в принимающих городах центров по вопросам безопасности и правопорядка на период подготовки и проведения в Украине чемпионата.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.