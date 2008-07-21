Две трети жителей Львовщины волнует подготовка к Евро-2012

Две трети жителей Львовщины (67,2 %) в той или иной степени волнует вопрос подготовки к Евро-2012. Получение визы в Польшу – свыше половины населения области (56,3 %). Вопрос межконфессиональных конфликтов волнует меньше половины жителей области (44 %).

Как сообщил директор центра «Социоинформ» Алексей Антипович, такими являются результаты соцопроса, проведенного центром по заказу Львовского областного совета.

В то же время, по мнению большинства опрошенных жителей области (59,7 %), местная власть должна направлять больше своих усилий и средств на развитие промышленности и сельского хозяйства. Немного меньше четверти респондентов (23,5 %) считает, что больше усилий и средств нужно направлять на развитие туризма на Львовщине.

Справка: центр «Социоинформ» с 20 июня до 10 июля провел соцопрос. Методом интервью опрошено 2 тысячи 400 респондентов, которые представляют взрослое население области, в возрасте от 18 годов. Ошибка репрезентативности исследования составляет +/- 2,4 %.