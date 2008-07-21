Львов предложил инвесторам-застройщикам ряд выгодных проектов

Пакет деловых предложений относительно земельных участков предложило потенциальным застройщикам управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Львовского горсовета. Он содержит 37 проектов, которые касаются сооружения гостиниц, жилья, паркингов, промышленных зон и торговых центров.

Как сообщает УКРИНФОРМ, наибольшая перспектива у компаний, которые специализируются на жилищном строительстве. Они могут выбирать из девяти наделов. При этом, определиться теперь будет проще, чем раньше, поскольку каждое предложение содержит фото и карту участка, описание ее параметров, целевое назначение и короткую справку о Львове. В пакет входит также электронная карта размещения объектов и характеристики каждого из них. Инвестиционные пакеты планируют распространять на экономических форумах, на встречах с инвесторами и при целевых контактах. В ближайшее время они будут размещены и на промопортале Львова.

По словам представителей управления внешнеэкономических отношений и инвестиций горсовета, сделан только первый шаг навстречу капиталовкладчикам. Сейчас разрабатываются характеристики остальных объектов, которые могут быть привлекательными для украинских и заоубежных бизнесменов. Особой актуальности эта инициатива набирает в связи с подготовкой к европейскому футбольному первенству. Обеспечивая прозрачность и поддержку инвесторам в приобретении участков под застройку, львовская власть надеется на соответствующую реакцию со стороны капиталовкладчиков, которые дополнят государственные планы относительно перестройки инфраструктуры.