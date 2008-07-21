Киев. 21 июля. УНИАН. Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ выступает за расторжение договора об аренде аэропорта «Харьков».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров. (В апреле 2008 г. харьковский исполком передал аэропорт “Харьков” в аренду «Нью Системс АМ» на 49 лет. – УНИАН).

«Чем скорее уйдет инвестор, тем лучше для аэропорта, они там ничего не сделали. Они такие инвесторы, как я космонавт», - заявил министр.

В то же время, И.ВИНСКИЙ напомнил, что этот вопрос не в его компетенции, а в компетенции коммунального собственника. «Пусть они думают, как решать, но считаю, что оно влияет на всю ситуацию в государстве - потому что мы же не скажем коллегам с Евро, что там у нас так бизнес строится в Харькове, правильно?», - отметил он.

По мнению министра, аэропорт «Харьков» нужно развивать в соответствии с концепцией развития аэропортов, принятой в этом году, - когда аэродром отдают в собственность государства, а терминалы являются частными.

«Аэродром дать государству, государство за свои средства сделает аэродром, безопасность управления, а что касается терминала - пусть строят они, пусть строит кто-то другой, не будет кто-то другой - поставим палатку большую, будем там принимать пассажиров эти две недели. Но аэродром нужно делать сегодня», - заявил И.ВИНСКИЙ.

При этом министр отметил, что инвестор не выполняет свои договоренности. «Они ведут себя сегодня не так, как должны были бы вести, кстати, были определенные договоренности, они их не спешат выполнять», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно договору аренды между исполнительным комитетом Харьковского горсовета и ОО «Нью Систем АМ», аффилированного с группой DCH, арендная плата будет составлять свыше 1,8 млн. грн. в год. Инвестор планирует вложить в реконструкцию аэропорта 118,9 млн. долл.

Реконструкция «Международного аэропорта «Харьков» является частью Комплексной программы Группы DCH по подготовке Харькова к Евро-2012, в реализацию которой владелец Группы Александр ЯРОСЛАВСКИЙ планирует вложить более 500 млн. долл.

Справка УНИАН. Аэропорт «Харьков» находится в 12,5 км от центра Харькова. Общая длина взлетно-посадочной полосы составляет 2220 м. Существующее здание аэровокзала является памятником архитектуры местного значения. Аэровокзальный комплекс имеет общую площадь 2000 кв. м и производительность 100 пассажиров в час, обеспечиваемую за счет низкого уровня комфортности.

В 2007 году объем пассажирских перевозок составил 268,2 тыс. человек, что на 30% больше 2006 года.

DCH (Development Construction Holding) - интеграционное объединение предприятий разных отраслей экономики, консолидирующее значительную часть активов бывшей группы «УкрСиббанк», одной из старейших и крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Активы Группы сосредоточены в таких сферах, как промышленность, финансы, строительство и смежные с ним отрасли (от индустрии строительных материалов до девелопмента). Бенефициар Группы DCH –украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.