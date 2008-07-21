Стадион «Черноморец» готовится к реконструкции

Одесский городской совет решением №2922-V от 10.07.2008 дал согласие на списание основных средств комплекса Центрального стадиона «Черноморец».

В решении говорится, что «учитывая необходимость срочного проведения работ по реконструкции Центрального стадиона «Черноморец» и объектов спортивной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 году, принимая во внимание, что морально устаревшее и физически изношенное имущество, непригодное к дальнейшему использованию, создает препятствия для проведения реконструкции объектов спортивного назначения, Одесский городской совет решением №2922-V от 10.07.2008 дал согласие на списание основных средств – зданий и сооружений комплекса Центрального стадиона «Черноморец», непригодных для дальнейшего использования, в соответствии с приложением».

ЗАО «Футбольный клуб «Черноморец» обязано возместить стоимость имущества, подлежащего списанию, в соответствии с независимой экспертной оценкой в порядке и сроки, предусмотренные решением Одесского городского совета.