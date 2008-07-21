Винский обещает 8 новых пунктов пропуска

Украина и Польша до конца этого года планируют подписать межправительственное соглашение об ткрытии 8 новых таможенных переходов к Евро-2012.

Об этом 19 июля во время открытия отремонтированного участка автомобильной дороги Киев-Чоп от города Броды к г. Стрый Львовской области заявил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

При этом министр не уточнил, какие именно переходы будут открыты, однако заверил, что их будет именно 8, а не 6, как планировали раньше.

Совместно с руководителем Укравтодора Петром КРАВЧУКОМ и председателем Львовской ОГА Николаем КМИТЕМ И.ВИНСКИЙ торжественно перерезал ленту на отремонтированном участке дороги от 441 километра (г. Броды) до 621,5 (г. Стрый). Общая длина отремонтированной дороги 180,5 километров. Общая стоимость проекта, который реализовывали турецкая и македонская фирмы, составляет 138 млн. евро, из которых 100 млн. евро это кредит ЕБРР.