Григорий Суркис: уже надо считать часы, которые нас отдаляют от вероятного позора в Бордо

"ЕСЛИ МЫ ПОТЕРЯЕМ ЕВРО-2012 - Я БУДУ СЧИТАТЬ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПЕРЕД НАРОДОМ"

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис ответил на вопросы УНИАН

На прошлой «Свободе Савика Шустера» Вы выглядели едва ли не единственным в этой стране, кому нужно Евро-2012. Изменилась ли ситуация с подготовкой к чемпионату с того времени?

Спасибо на добром слове. Мне приятно, что вы заметили мое стремление провести Евро-2012 все-таки в нашей стране. Обратите внимание, что я говорю: все-таки! Хотя это будет ненормально, если страна, которая сегодня планирует стать членом ЕС, не воспользуется всеми преимуществами этого чемпионата.

В конечном итоге, я даже не хочу это обсуждать. Для меня сегодня не стоит вопрос – сможем ли? Я готов дискутировать лишь о том, на каком уровне, например, Австрии и Швейцарии?.. Но этого тоже недостаточно. Глобальный мир развивается очень стремительно, а следовательно и изменяются требования УЕФА к странам-претендентам на проведение турниров такого ранга. Нам нужно быть еще более требовательными к себе и постоянно совершенствоваться в процессе подготовки к турниру.

Для этого все государственные институты, начиная от Президента, премьер-министра, парламента, должны продемонстрировать на конкретных делах свою заинтересованность, профессионализм и патриотизм. Но в любом случае – не безразличие. Потому что в последнее время меня терзают сомнения, насколько своевременно Суркис сделал все для того, чтобы чемпионат состоялся на территории нашей страны.

Скажите, пожалуйста, разве турнир нужен лично мне? Или все-таки это грандиозное событие нужно, в первую очередь, государству? Ведь чемпионат дает нам возможность реально почувствовать себя единой нацией, которая на глазах мирового содружества способна реализовать амбициозный гуманитарный проект. Отсюда появляется и авторитет, и уважение, и репутация Украины как государства.

Что касается последнего эфира «Свободы Савика Шустера». Как по мне, после программы произошло много важных событий.

Во-первых, принято, надеюсь, окончательное решение относительно демонтажа ТРК «Троицкий». Я уже не раз говорил, что УЕФА тщательным образом мониторит нас, поэтому мне очень не хотелось бы при всей шаткости наших позиций в этой ситуации выглядеть лгуном в глазах моих коллег по Исполкому УЕФА. Я им никогда не был и не буду. А буду называть вещи своими именами. Если кто-то сегодня будет заслуживать критики, я буду критиковать. Только буду делать это не для того, чтобы понравиться кому-то, а с единственной целью – сдвинуть этот рукотворный камень с мертвой точки.

Не может быть такого, что Платини приехал, и ему устроили клоунаду с демонстрацией будто бы нашего желания снести «Троицкий»! А он уехал, и цирковое представление закончилось. Считаю, что демонтаж «Троицкого» – пройденный этап.

Стоит обратить внимание на позитивные моменты, связанные с созданием антикризисной группы, которую возглавляет вице-премьер Иван Васюник. Этому человеку, как по мне, в полной мере доверяет и Президент, и премьер-министр. А это очень важно для оперативного принятия ответственных согласованных решений, выполнение которых являются обязательным для всех структур государственной власти.

Эта группа и создана для того, чтобы в кратчайшие сроки адекватно реагировать на те вызовы, которые УЕФА называет рисками. То есть, мы должны как можно быстрее преодолеть эту красную зону риска и развеять неуверенность УЕФА в том, что мы не справимся с реконструкцией арены «Олимпийского» в определенные сроки.

Огромным риском на сегодня является также обустройство аэропортов, которые должны принять львиную долю всех гостей и участников турнира. В зоне риска находится также наземный транспорт и гостиничное хозяйство.

Понятно, что сегодня украинская власть в принципе не способна построить все объекты за государственный счет. И это является ключевой проблемой. То есть, необходимо срочно создавать специальные правовые условия для целевого привлечения частных инвестиций под реализацию комплекса заданий проекта Евро–2012. Ведь, к сожалению, сегодня мы не имеем в полном объеме того свода законодательных актов, которые гарантировали бы привлекательность инвестиционного климата в стране.

Идет речь, в первую очередь, о «едином инвестиционном окне», упрощении разрешительной процедуры, принятии на уровне закона общенациональной программы подготовки к Евро–2012, закона о концессиях, закона о частном государственном партнерстве и много другого.

Парламент, идя в отпуск, к сожалению, не рассмотрел и не принял настоящих документов. Я очень рассчитываю на то, что когда Президент будет инициировать принятие изменений в бюджет на внеочередной сессии Верховной Рады, то в числе первоочередных заданий будут внесены и вопросы, связанные с изменениями правового поля и принятия целого ряда законов, которые подтвердили бы нашу преданность Евро–2012. Иначе мы потеряем еще несколько месяцев. А сегодня нужно считать уже не месяцы, и даже не дни, а часы, которые нас отдаляют от того стыда, который, возможно, ожидает на нас в Бордо 26 сентября. Или наоборот, конкретного подтверждения того, что Украина была и является государством, которое способно выполнить свои гарантии перед УЕФА, засвидетельствованные всеми нашими правительствами.

По моему мнению, неопровержимым позитивом является уже тот факт, что власть переосмыслила ситуацию и сделала соответствующие выводы.

Последняя поездка премьер-министра Тимошенко в Польшу продемонстрировала пылкое желание двух премьеров, двух правительств синхронно работать вместе, помогая друг другу решать проблемные вопросы. У нас две страны, но одна заявка и одна команда, которая работает в унисон над реализацией заданий Евро–2012.

Польские СМИ во время и после визита Юлии Тимошенко много писали о том, что у них подготовка идет полным ходом, а вот у нас же все очень плохо...

Если уже так говорить, то пусть польские СМИ продемонстрируют хотя бы один законченный стадион на своей территории. В то время, когда у нас в Днепропетровске в этом году и в Донецке в следующем будут сданы два суперсовременных стадиона. Тоже самле будет в Одессе, Харькове, Львове. Убеждены, что вскоре получим суперсовременный реконструированный НСК «Олимпийский».

Но это не упрек в ответ нашим польским коллегам. Я понимаю, что у каждого института в демократическом обществе есть своя функция. В частности, и некоторые независимые польские СМИ представляют собственную интерпретацию процесса подготовки к турниру. Это их право.

Главное, что мы видим, как все движения сегодняшней украинской власти начинают плавно вписываться в необходимые параметры требований УЕФА, трансформироваться из бумажных прожектов в форматы конкретных действий.

УЕФА – очень прагматичная организация, которая проводит собственный экспертный анализ того, что происходит в Польше и Украине. И только УЕФА, опираясь на свой опыт и знание, способна сегодня определить, насколько мы реально укладываемся в тот график, который четко регламентирует этапы подготовки к проведению Евро–2012 и допустимые погрешности.

Слышал, что ни Президент, ни премьер-министр Украины не имеют надлежащего авторитета в глазах Платини, и потому не могут его убедить в том, что Украина готова проводить Евро-2012. Это якобы можете сделать только Вы, то есть как Вы скажете, так и будет.

Во-первых, Мишель Платини не контактировал бы с высокопоставленными должностными лицами, которые в его глазах не имеют надлежащего авторитета. Знатоки протокола понимают, о чем идет речь и какая практика существует в подобных случаях. Однако, я не заметил неискренности в поведении высокого гостя, когда он во время своего визита в Киев долго и не без интереса общался с Президентом и премьером.

Во-вторых, не преувеличивайте, пожалуйста, роль Суркиса в этой истории. Я действительно давно знаком с Мишелем Платини, со всеми своими коллегами-членами Исполкома УЕФА, а нас таких 14, которые руководят футбольной жизнью Европы. Полтора года тому, используя, в том числе свой личный авторитет, я сумел убедить подавляющее большинство из них в том, что моя страна способна провести чемпионат такого уровня. Совокупность всех аргументов и доказательств позволили нам 18 апреля 2007 года отпраздновать победу в тендере и вместе с Польшей получить этот уникальный шанс.

Безусловно, я не могу до бесконечности эксплуатировать мою репутацию и наши добрые отношения, чтобы держать президента и членов Исполкома УЕФА в состоянии неопределенности и потенциального риска относительно способности украинской власти выполнить взятые на себя перед УЕФА обязательства. Это очень деликатный личный и в то же время – принципиальный публичный вопрос.

В конечном итоге, есть объективные вещи, которые существуют независимо от моего желания. Как порядочный человек, я никогда не буду защищать то, во что сам не буду верить. Пока еще я верю. Если же мы потеряем турнир, я буду глубоко разочарован. Это очень мягкое слово. Я буду ошарашен, угнетен, буду считать, что изуродовано содержание нескольких напряженных лет моей жизни, а еще хуже – украдено будущее у нынешних и грядущих поколений. Я буду считать это преступлением перед народом.

Убежден, что для общественного мнения ситуация вокруг Евро–2012 станет лакмусовой бумажкой на присутствие или вообще отсутствие в обществе такой интеллектуальной, патриотически настроенной и ответственной за судьбу страны прослойки, как политическая элита.

Владимир Литвин на «Свободе Савика Шустера» сказал, что не нужно специальной законодательной базы, чтобы готовиться к Евро-2012. Что можно строить стадионы и дороги и без того.

Я уже ответил на вопрос об особой роли парламента в ускорении процесса подготовки к турниру и назвал те первоочередные законопроекты, без которых мы не сможем определиться относительно источников финансирования многих программ в рамках проекта Евро–2012. Очевидно, Владимир Михайлович говорил о ситуации, в которой правительственные чиновники имели бы возможность построить все объекты только на государственные средства. Тогда, возможно, он и в самом деле был бы прав. Но мы живем и готовимся к чемпионату Европы в других социально-экономических реалиях, которые требуют от Верховной Рады скорой результативной законодательной реакции на сегодняшние вызовы времени.

"ПРЕЗИДЕНТЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ДОЛЖНЫ ДАТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ИГРОКАМ"

В этом году в украинском футболе появилась Премьер-лига. Чем принципиально Премьер-лига будет отличаться от Высшей?

Правильнее было бы сказать – на появление каких отличий хотелось бы надеяться и какие параметры должны быть заложены в основу новообразованной Премьер-лиги.

На сегодня руководители клубов могут улучшить коммуникации между собой, чтобы непосредственно стать проводниками тех идей, которые они вынашивают. Ради того, чтобы наш чемпионат стал более ярким, более привлекательным и конкурентоспособным современным продуктом. А что именно они готовы для этого сделать? Это вопрос не ко мне.

В свое время я имел честь сделать все возможно, чтобы в Украине была создана Профессиональная футбольная лига. Это был далекий 1996 год, мы начинали с нуля, у нас не было никаких наработок. Тем не менее, за достаточно короткий промежуток времени удалось вывести профессиональный украинский футбол из состояния упадка. И уже в 1999 году киевское «Динамо» дошло до полуфинала Лиги чемпионов.

На тот момент, возможно, у нас и не было всех необходимых стартовых возможностей, которые существуют в настоящее время для создания профессионального футбола высшего уровня. Потому президенты новой Премьер-лиги, по моему мнению, должны воспользоваться и предыдущим опытом, и реалиями настоящего для скорейшего роста этой сверхважной составляющей украинского чемпионата. Прежде всего, они должны дать новые возможности отечественным игрокам.

Я убежден в том, что это намного важнее, чем все остальное. Ведь таким образом мы получим двойной эффект. Первое – мы дадим воспитанникам наших школ надежду на то, что их настойчивый труд, талант будут достойно оценены. Никаким иным образом юноши не смогут продемонстрировать свои способности, если они не будут выступать за родную команду, воспитанниками которой они являются.

Думаю, что мы сумеем вместе с президентами клубов толерантно, этически найти баланс интересов абсолютно всех сегментов и в клубном футболе, и с учетом интересов национальных сборных. Собственно говоря, ФФУ его уже нашла, согласившись еще на один год сохранить лимит для легионеров на отметке семь. Но уже со следующего сезона на поле в составе одной команды одновременно будут играть не больше шести заграничных футболистов. А с сезона-2011/12 – не больше пяти.

Сегодня футбольные клубы должны работать над тем, чтобы зритель, который приходит на стадион, попадал в комфортные условия. Чтобы рядовая украинская семья смогла посетить матч вместе с детьми, над головами которых не висели бы грубые ругательства. Это, кстати, также один из главных показателей комфортности современных футбольных арен.

И, безусловно, только путем улучшения уровня и увеличения числа команд, которые стремятся принимать участие в соревнованиях под эгидой Премьер-лиги, мы можем вынудить украинский футбол динамически развиваться. Лишь тогда его конкурентоспособность будет побуждать ведущие отечественные телеканалы бороться за право транслировать матчи нашего чемпионата, а параллельно и совершенствовать собственные технические и технологические возможности показа футбольного действа. Ведь украинское телевидение сегодня, к сожалению, не может даже продемонстрировать повторы игровых моментов, чтобы у болельщиков не возникало сомнений в правильности судейских решений.

Другими словами, наше общее и актуальное задание – запустить все рабочие механизмы, чтобы найти оптимальные решения для повышения качества украинского футбола. Работы, как говорят, непочатый край. Федерация футбола с открытым сердцем протягивает руку помощи президентам клубов, которые взялись реализовывать этот новый проект и в то же время продукт. Я убежден в том, что через три-четыре года динамика роста качественных показателей этого продукта оправдает наши надежды.

Этой осенью национальная сборная начинает новый цикл отбора на чемпионат мира 2010 года. Ставит ли Федерация определенные задачи перед сборной относительно выхода из отборной группы?

Федерация футбола всегда ставит конкретные задания, чтобы наша национальная сборная в данном случае, пройдя через сито отборочного турнира чемпионата мира, получила право быть на финале в Южной Африке.

Это задание было и есть. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы сборная, и не только, кстати, национальная, имела наилучшие условия для тренировок, проживания, перелетов, питания, и тому подобное.

Ваш дедушка был футбольным комментатором. Расскажите какую-то историю из футбольного детства.

Мой дедушка был футбольным комментатором разве что для своего внука, которого он в первый раз привел на футбол в двухлетнем возрасте. Я безгранично благодарен ему за ту футбольную сказку, которая стала потом неотъемлемой частью всей моей сознательной жизни. Благодаря дедушке, через нашу квартиру прошли все выдающиеся и легендарные фигуры большого футбола, среди которых были и Качалин, и Бесков, и братья Старостины, и Стрельцов, и в настоящее время мой друг – авторитетный футбольный функционер Колосков, и много других. То есть те личности, с которыми ассоциируется целая эпоха под названием «советский футбол».

Мой дедушка коллекционировал комические рисунки «Юмор футбола». Он издал книгу «22 и футбольный матч». По моему мнению, его чрезвычайное чувство юмора, желание, даже путем издания такой энциклопедии, дать что-то новое, что есть в футболе, свидетельствует о том, что он бесконечно был предан этой игре. Хотя это не было источником его заработка.

Мой дедушка собирал книжки, он собственно и привил мне любовь к чтению. Я настолько увлекался этим, что мог читать до поздней ночи, по поводу чего регулярно получал нагоняй от родителей. Но дедова наука запала на всю жизнь.

"НА ЗАНЯТИЯ БИЗНЕСОМ У МЕНЯ НЕТ НИ ВРЕМЕНИ, НИ ДАЖЕ ЖЕЛАНИЯ"

В нашей стране почему-то не очень любят богатых. Это, по вашему мнению, историческая плата за первый заработанный миллион или просто зависть?

Очевидно, это ментальность. Когда у соседа сгорел дом, то удивляются, почему же у него не сгорела конюшня да еще и коровник... Это примитивная зависть и нежелание понять, что и за первым миллионом, и за третьим всегда стоят тяжелый труд и бессонные ночи.

Я сейчас не занимаюсь бизнесом, однако могу сказать, что это занятие не из легких. Прешь тот плуг, временами сам себе не принадлежишь, не доедаешь. Если ты нормальный человек, то берешь на себя дополнительные труды, в том числе социальные.

Вообще я расцениваю богатство не как приз, который ты удачно выиграл в лотерею, а как результат настойчивого труда, который приносит тебе удовольствие. Потому и успех оцениваю немного по-другому, чем просто как прихоть судьбы. В моем понимании – богатство это и целый ряд обязанностей не только перед близкими, но и перед обществом.

Богатство позволяет нестандартно и творчески мыслить, ставить перед собой общественно значимые грандиозные задачи. Ты просто начинаешь оперировать другими категориями. Можно быть патриотом села, города или и целой страны. Все зависит от той планки, которую ты себе ставишь.

А Вы патриот?

Позволяю Вам ответить на этот вопрос вместо меня.

Учитывая Ваши поступки, по-видимому, патриот. Вы сказали, что вообще сейчас не занимаетесь никаким бизнесом.

Я бы сказал так, что у меня сегодня нет на это ни времени, ни даже желания.

Почему?

Потому, что я могу принести намного больше пользы обществу, занимаясь сегодня, без преувеличения, проектом моей жизни – Евро–2012.

Какие у Вас сейчас отношения с СДПУ(о), с Виктором Медведчуком?

Виктор Медведчук был и остается моим близким другом, а относительно моих социал-демократических вкусов – считаю себя традиционным сторонником этой политической философии. Хотя и не участвую активно в партийной жизни. Учитывая это можно сказать, что сегодня Суркис является аполитичной фигурой.

А объясните, пожалуйста, свою аполитичность, с чем она связана? Правда, Вы не один такой, например, Виктор Михайлович Пинчук тоже стал аполитичным...

Когда я начал продвигать проект Евро–2012, то понял, что моими союзниками должны быть лидеры всех без исключения политических сил, которые готовы объединиться вокруг этой идеи.

Скажите, пожалуйста, смог бы я сделать для страны что-то подобное, если бы я был просто одним из многих депутатов Верховной Рады, и представлял интересы какой-то конкретной партии? При наших условиях политической борьбы, у меня не было бы ни одного шанса. Вот вам и очень простой ответ на вопрос относительно мотивов моей аполитичности.

Поверьте мне, что это мое виденье искренне, и оно в полной мере отвечает тому, как я понимаю смысл своей жизни, и тому, чем я буду заниматься в дальнейшем. Даже если мы блестяще проведем Евро–2012, я вряд ли опять вернусь в политику, мне это уже не интересно.

Ваши бывшие однопартийцы, например, Виктор Балога, Богдан Губский сейчас сотрудничают с оранжевыми. Как Вы думаете, это ценное приобретение для оранжевых?

С недавних пор я оцениваю все политические персоны исключительно в контексте их отношения к Евро–2012. Потому считаю, что для реализации этого национального проекта понадобится опыт большого количества профессионалов, независимо от их нынешней или прежней партийной принадлежности. Каждому патриоту своего государства хватит места для подвига, было бы желание совершить его…

Разговаривал Сергей Горобец