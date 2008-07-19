Днепропетровск получил эмблему к Евро-2012

Как сообщает газета “Днепровская правда”, Днепропетровск стал первым среди украинских и польских городов-хозяев футбольного континентального турнира, который получил свой собственный муниципальный логотип.

обедителем конкурса на лучшую эмблему к грядущему чемпионату стала дизайн-студия «Арбалет». Творческая группа получила главный приз конкурса — 10 тысяч гривень из рук мэра города Ивана Куличенко.

Один из дизайнеров проекта Владислав Годин рассказал о своей работе следующее: «Мы исходили из того, что будет происходить и где будет происходить. Так на эмблеме появились силуэты наиболее узнаваемых городских строений — исторических и современных, и непосредственно футбольный мяч. Также было решено внести некую идейную ноту — глаз, который смотрит на происходящее мощное событие. Это взгляд миллионов людей на один из крупнейших мировых турниров. Цветовая гамма специально была выбрана очень яркая, она должна привлекать к себе внимание».

В эмблеме Днепропетровска к Евро-2012 использованы два цвета — малиновый позаимствовали из эмблемы города, а зеленый — это цвет футбольного поля, считают дизайнеры. Вот такой малиново-зеленый (мистический вампирский) глаз, из которого растут башни-близнецы и мост, будет следить за тем, как город готовится к чемпионату. Ведь логотип будет использоваться до того момента, пока в УЕФА не появится официальная эмблема Евро-2012.

Работа в малиново-зеленых тонах победила в соревновании более чем двухсот участников. Конкурс начался 19 февраля этого года и проводился в несколько этапов. В оценке логотипов могли принимать участие и горожане — они голосовали в интернете и присылали смс. Но главный итог подвела конкурсная комиссия из 25 человек — дизайнеров, художников, футбольных болельщиков, функционеров. Имя победителя не раскрывалось до последнего момента.

Мэр Днепропетровска Иван Куличенко признался, что ему понравился сам процесс работы над эмблемой и то, как энергично это поддержал город. Он сказал, что пока рано говорить, кому будут принадлежать авторские права, но понятно, что ни у кого нет цели заработать на этом деньги. Даже больше — пока что городские власти готовы приплачивать тем, кто будет использовать новый логотип.