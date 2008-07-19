Харьков перерос статус резервного города для Євро-2012

Об этом в своем выступлении заявил Харьковский городской голова, принимая участие в работе круглого стола "Проблемы и перспективы проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 г. в г. Харькове".

Михаил Добкин подчеркнул, что высокоуровневый футбольный форум – не самоцель для города, а огромный стимул выполнить все намеченное ранее в максимально короткие сроки. Докладчик отметил „плюси”и „минуси”, имеющиеся на сегодня в этом процессе.

Среди позитивных моментов городской голова выделил, прежде всего, то, что Харьков имеет серьезного инвестора в лице Александра Ярославского, который уже приступил к выполнению своих обещаний: речь идет о реконструкции стадиона „Металлист” и Харьковского аэропорта – главных объектов, которые будут задействованы в проведении чемпионата.

Кроме того, Харьков имеет самые небольшие претензии со стороны УЕФА в плане размещения транспортной инфраструктуры – местоположение аэропорта позволяет говорить о том, что и харьковчане, и гости города смогут своевременно и комфортно доставаться в любую точку.

Михаил Добкин обратил внимание также на то, что Харьков четко определился с тем, как будет оказываться медицинская помощь гостям и болельщикам чемпионата - этот вопрос и раньше было приоритетным для городской власти. Определены медицинские учреждения, на базе которых будет вестись подготовка к мероприятию. Некоторые из них уже и сегодня могут продемонстрировать достойный уровень, среди них 4-я больница скорой и безотложной медицинской помощи.

Некоторые опасения Михаил Добкин выразил относительно возможности оборудовать в срок гостиницы соответствующего уровня. Но этот вопрос может быть решен в сотрудничестве с Полтавой, с которой Харьков заключил соглашение о взаимодействии при подготовке к матчам ЧЕ-2012.

„На данном этапе местная власть может продолжать подготовку к Евро-2012 без помощи государства, - сказал, резюмируя, Харьковский городской голова. – Но мы уже подошли очень близко к той границе, когда будет нужна квалифицированная, не заполитизирована помощь Кабмина (это касается своевременного принятия новых законов и выделения финансирования). Исключительно силами местного бюджета на очередном этапе подготовки мы уже не обойдемся”.