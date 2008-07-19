Донецк. 18 июля, УНИАН. Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что разговоры о проведении внеочередной сессии Верховной Рады – это лишь «посылы, чтобы свести на нет остроту вопроса».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после сессии горсовета.

«Я не верю, что депутаты еще соберутся. Это просто идут посылы такие, чтобы свести на нет остроту вопроса», - заявил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он сообщил, что «непринятием изменений к госбюджету город Донецк потерял 200 млн. грн. по тем поправкам, которые должны были прийти в наш бюджет».

По словам мэра, «непринятие бюджета в большей степени ударило по экономике городского хозяйства и служб». А.ЛУКЬЯНЧЕНКО объяснил, что поправки к бюджету учитывали возврат 96 млн. грн., которые, по признанию Министерства финансов, были изъяты сверх положенного как «лишнее изъятие, просто у города лишнее забрали».

«Остальное - это средства для Донецка, которые намечались поправками к бюджету в связи с подготовкой города к Евро – 2009/2012, и здесь лежат дороги, автомобильные развязки, модернизация общественного транспорта, экология и целый ряд вопросов», - конкретизировал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Кроме того, он отметил, что поправки предполагали «100% экологических средств и 100% налогов с владельцев транспортных средств оставлять в городской казне».

Отвечая на вопрос журналистов, как мэр в связи со сложившейся ситуацией оценивает работу парламента, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сказал: «Я не могу оценивать их работу. Пусть их работу оценивают другие».

В то же время, говоря о роли Партии регионов и ее решении не принимать изменения к госбюджету, Донецкий городской голова сказал: «Там не только Партия регионов. Ведь там бюджет, поправки к бюджету должны были быть в марте. Так кого мы виним, почему здесь Партию регионов виним, если март, апрель, май прошел, и аж соизволили делать поправки в июле». По его мнению, «все знали, что вопрос не проработан, не согласован и все собираются в отпуска». «А теперь до сентября подождем. А до сентября потом большую часть работ невозможно будет сделать, потому что другие погодные условия будут», - противоречиво заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.