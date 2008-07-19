Киевское метро обновляется

Киев.18 июля. УНИАН. КП «Киевский метрополитен» планирует в этом году закупить, ориентировочно, 65 вагонов путем проведения тендера.

Об этом сообщается в сегодняшнем номере издания «Урядовый курьер».

Согласно информации, «Киевский метрополитен» намеревается использовать на приобретение вагонов метрополитена часть средств кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Предварительная квалификация участников ожидается в третьем квартале 2008 года, а принятие тендерных предложений - в четвертом квартале текущего года.

Тендер будет проводиться по Принципам и правилам закупок товаров и услуг ЕБРР и будет открыт для участников любой страны.

Напомним, в 2007 году ЕБРР предоставил первый в Украине долгосрочный кредит коммунальным предприятиям «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» на сумму 100 млн. евро без гарантий городской власти (для КП “Киевский метрополитен” предусмотрены средства в сумме 40 млн. евро и для КП “Киевпасстранс” - 60 млн. евро).