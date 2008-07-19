Киев. 17 июля. УНИАН. Украина приветствует участие китайских компаний в реализации инвестиционных проектов в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Наталия БОЙЦУН сегодня в Пекине на прошедшем в Посольстве Украины форуме по вопросам инвестиционного климата Украины и инвестиционных проектов в рамках проведения Евро-2012.

Как передает агентство «Синьхуа», она, в частности, сказала: «В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Китаем имеет огромные перспективы. В 2012 году в Украине и Польше пройдет Чемпионат Европы по футболу. В процессе подготовки Украине крайне необходимы соответствующие инвестиции в объекты спортивного назначения, транспортную инфраструктуру, гостиничное хозяйство и т.д.».

Заместитель директора Департамента двухстороннего торгово-экономического сотрудничества Минэкономики Украины Эмилия МАЦАН добавила, что общий бюджет чемпионата составит 126,4 млрд. грн., и 92,6 млрд. грн. из них будут привлечены от украинских и зарубежных инвесторов.

Э.МАЦАН также проинформировала, что 7-10 октября этого года в Киеве состоится международный форум, посвященный теме Евро-2012, на котором бизнесмены разных стран смогут обсудить детали инвестиционных проектов. Затем в конце октября этого года в Пекине и Шанхае пройдет китайско-украинский инвестиционный форум.