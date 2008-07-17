Киев. 17 июля. УНИАН. Киевский городской совет сегодня выделит из городского бюджета 27 млн. грн. на демонтаж наземной части торгово-развлекательного центра «Троицкий».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Он рассказал, что сегодня Киевсовет планирует принять изменения в бюджет города, в которых предусмотрено выделение соответствующей суммы.

Он также выразил надежду, что правительство разрешит КГГА провести демонтаж без проведения тендера.

По его словам, управление капитального строительства заверило, что может провести соответствующий демонтаж за 100 дней максимум, а за 80 дней – минимум.

В.ЖУРАВСКИЙ заметил, что проведение тендера может лишь затянуть этот процесс.

«Следовательно, надеемся, что сегодня изменения в бюджет будут, надеемся, что Кабмин даст право на единого исполнителя и в течение июля, августа и сентября эта история будет закончена», - сказал он.

Справка УНИАН. УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр «Троицкий» перед стадионом, поскольку из-за ТРЦ стадион не соответствует требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня.