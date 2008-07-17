Здравоохранение - на уровень Евро-2012

Киев. 17 июля. УНИАН. Сегодня начнется двухдневный визит министра здоровья Республики Польши Евы КОПАЧ в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в ходе визита польские и украинские коллеги определят приоритеты двустороннего сотрудничества и последующие шаги их реализации. В частности, речь пойдет об адаптации системы здравоохранения к требованиям проведения Евро-2012; преодоление ВИЧ/СПИД и трехстороннее сотрудничество Германия-Польша-Украина в направлении снижения цен на АРВ-лекарства (антиретровирусная терапия – УНИАН), реализацию профилактических программ.

Предусмотрено также подписание соглашения о сотрудничестве между Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Санитарным инспекторатом Республики Польша.

Как ожидается, сегодня в 16:00 состоится встреча министров здравоохранения Польши и Украины Евы КОПАЧ и Василия КНЯЗЕВИЧА.

Польский министр в ходе визита планирует посетить центр детской кардиохирургии Минздрава Украины и Центр малоинвазивной хирургии государственного заведения «Клиническая поликлиника №1» ГУД.

Аккредитация на мероприятие с участием Е.КОПАЧ проводится по тел: 253-05-25, 253-69-75.