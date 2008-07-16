Харковчане придумали модель

По сообщению официального сервера Харьковского горсовета, 16 июля в Харькове находился заместитель министра здравоохранения Украины, куратор отраслевого проекта Евро-2012 Владимир Юрченко. Во время его встречи с Харьковским городским головой Михаилом Добкиним, в частности, обсуждались последующие поэтапные шаги укрепления материально-технической базы 17 городской клинической больницы и городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. О.Мещанинова – базовых медицинских учреждений в рамках проекта Евро-2012.

После ознакомления с объемом работ, выполненных городской властью за неполных два года в городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи, Владимир Юрченко развеял все сомнения относительно правильности предложенной городской властью модели медицинского обслуживания во время проведения ЧЕ-2012.

«Я поражен увиденным и уверен, что специалисты, которые отвечают в Харькове за здравоохранение, выполнят поставленные перед ними задачи. Очень важно, что решениям проблем медицины в Харькове непосредственно уделяет внимание городской голова Михаил Добкин и его заместитель – Игорь Шурма. Я доволен объемами финансирования городских медицинских учреждений и объемами выполненных работ. То, что я увидел, заслуживает на внимание», - в частности, отметил заместитель министра.

По информации заместителя городского головы – директора Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игоря Шурмы, предложенная харьковской городской властью модель медицинского обслуживания в проекте Евро-2012 рассматривается как базовая для украинских городов, в которых будут проходить матчи ЧЕ по футболу в 2012 году.