Правительство прекращает переговоры с тайванцами по ”Олимпийскому”

Киев. 16 июля. УНИАН. Правительство сегодня на заседании поддержало решение межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский» о прекращении переговоров с тайваньской компанией Archasia Design Group, которая выиграла конкурс на проведение работ по реконструкции этого спортивного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорту Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Кроме того, еще одним протокольным решением правительство поддержало рекомендацию межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский» по проведению переговоров с другими участниками, которые заявили о желании реконструировать НСК «Олимпийский». Сейчас продолжается работа по составлению контракта», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр уточнил, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта огласит компанию, которая будет избрана в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика по реконструкции НСК «Олимпийский», после завершения переговоров и подписания контракта. «Есть утвержденный план действий по реконструкции НСК «Олимпийский», который сегодня выполняется на 100%. В соответствии с этим планом, эти действия должны завершиться до 23 июля, и к этому времени мы должны выйти на подписание контракта», - добавил он.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что сейчас в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский» обсуждается два варианта по определению генерального проектировщика и генерального подрядчика.

«Первый вариант предусматривает, что генеральный подрядчик предлагает и в дальнейшем несет полную ответственность и за проект, и за выполнение работ, а второй – что может быть определен другой подрядчик, но тот, который сможет работать в полной мере с генеральным проектировщиком, поскольку здесь невозможно разъединение этих двух позиций», - пояснил министр.

В тоже время Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что ему ничего не известно о судебном иске против Украины, якобы поданным тайваньской компанией Archasia Design Group.

«Я не знаю ни об одном судебном иске тайваньской компании. Насколько мне известно, эта компания не имеет никаких документов, которые подтверждали бы ее право работать в Украине. Они не были предоставлены нам в те сроки, которые мы просили, поэтому на сегодняшний день все вопросы, связанные с работой тайваньской компании, завершены», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Archasia Design Group выиграла конкурс на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, но в июне украинская сторона аннулировала контракт по техническим причинам.