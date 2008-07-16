Мэр разрешил ломать

Во исполнение Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и с целью создания надлежащих условий для реконструкции главной спортивной арены столицы, Киевский городской голова Леонид Черновецкий подписал распоряжение о предоставлении разрешения Национальному спортивному комплексу «Олимпийский» на демонтаж отдельных сооружений НСК «Олимпийский» на ул. Б. Васильковской, 55 (Красноармейской). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно распоряжению, профильные службы НСК «Олимпийский» должны подать и утвердить в установленном порядке проект выполнения демонтажных работ отдельных сооружений на Б. Васильковский, 55 и получить ордер на выполнение работ в Главном управлении контроля за благоустройством КГГА. Все работы должны выполняться согласно Правил выполнения работ по подземным сооружениям и наземному инженерному оборудованию в городе Киеве и с обеспечением свободного прохода пешеходов на период выполнения работ.

Ответственность за безаварийное и своевременное выполнение работ возложена на технического директора ГП НСК «Олимпийский» Виктора Пономаренко.