Харьковский горсовет отчитался в правительстве

Как сообщает официальный сайт Харьковского горсовета, в Кабинете Министров Украины Харьковский городской совет отчитывался «О ходе подготовки г. Харькова к финальному турниру чемпионата Европы 2012 года по футболу». По итогам совещания, в котором приняли участие представители городского совета во главе с первым заместителем городского председателя Александром Кривцовим, национальные эксперты по главным заданиям программы (стадионы, гостиницы, общественный транспорт, дороги, здравоохранение, туристическая инфраструктура), а также представители Федерации футбола Украины и Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года, вице-премьер-министр Украины Иван Васюник подписал соответствующий протокол.

Протоколом установлены конкретные сроки относительно заданий, которые нуждаются в первоочередных мерах Харьковского городского совета по реализации Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года. В частности, было отмечено завершении разработки Генерального плана инфраструктуры г. Харькова и ежегодного детализированного плана выполнения заданий и мероприятий городской программы с ежемесячными сроками выполнения.

Доработанные мероприятия по реализации заданий программы, по предоставлению Харьковского городского совета, будут включены в общегосударственную программу, которую планируется принять в сентябре на очередной сессии Верховной Рады Украины. По информации заместителя городского председателя – директора Департамента по вопросам подготовки и проведения финального турнира ЧЕ в 2012 году и спорту Виктора Христоева, запланированные мероприятия - это очередной шаг Украины к отчету на стратегическом совете УЕФА, запланированном на сентябрь 2008 года, и пути решения неотложных вопросов продвижения проекта Евро-2012 в принимающих городах Украины.

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Также сообщается с ссылкой на заместителя Харьковского городского председателя – директора Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игоря Шурмы, что вице-премьер-министр Украины Иван Васюник поставил окончательную точку в истории относительно строительства «университетской клиники» в Харькове.

Все 73,4 млн. грн. государственных бюджетных средств, которые раньше планировались на строительство «университетской клиники» в Харькове в рамках подготовки к ЧЕ-2012, будут выделены базовым медицинским заведениям г. Харькова на приобретение необходимого оборудования. При этом потребность в оборудовании будут формировать городские и областные учреждения, отнесенные к базовым медицинским заведениям.

«Относительно «университетской клиники», то априори такая клиника имеет право на существование, но не за средства, выделенные из государственного бюджета на медицину в рамках проекта Евро-2012. Это должно быть отдельный проект на уровне государства», - считает Игорь Шурма.