17 июля Киевсовет примет решение по «Троицкому»

Как сообщил газете «КП в Украине» вице-президент Федерации футбола Украины по вопросам развития специализированных сооружений Борис Воскресенский, «если 17 июля на сессии Киевсовета примут проект решения вопроса по «Троицкому», то мы на следующий же день начнем демонтировать постройку. Поверьте, откладывать не станем. Ведь с принятием решения мы получим 30 миллионов гривен на реконструкцию сооружения «Троицкого».

Напомним, что пару дней назад «Комсомолка» писала об остановке демонтажа конструкции перед НСК «Олимпийский». В статье от 9 июля рассказывалось, что работа стоит, а строители от безделья читают книжки и жуют бутерброды. И тогда все чиновники прокомментировали это «затишье» так: мол, денег на реконструкцию нет. Спустя несколько дней функционеры повторили свой ответ, как заезженная пластинка.

- Единственный вопрос - в деньгах, - сообщил замначальника ОАО «Киевметрострой» Сергей Рябоконь. - У нас просто нет слов. Мы все хотим, чтобы чемпионат Европы по футболу 2012 года прошел в Украине и в Киеве, но вопреки нашему желанию Евро-2012 ускользает от нас.

По словам Рябоконя, несмотря на отсутствие денег, технику никуда не убирают со стройплощадки - краны и «щупальца» выглядывают из-за невысокого зеленого забора, которым обнесена стройка «Троицкого». Кроме того, людей держат на рабочих местах в полной боевой готовности. Авось дадут команду крушить!

Сегодня, как и уже много месяцев подряд, картинка перед стадионом не меняется. Стоит недостроенное здание. Техника замерла в ожидании. Вопрос «Комсомолки», какие же фотографии намерена Украина отправить президенту УЕФА, вызвал массу эмоций у Бориса Воскресенского. А потом он ответил, что в ФФУ работают честные люди и они не увлекаются компьютерной программой Photoshop по обработке фотографий, а потому отправят г-ну Платини подлинные снимки. И добавил: в Швейцарии знают, что в Киеве демонтаж «Троицкого» остановлен.