Австрия передает Украине эстафету в подготовке к ЧЕ по футболу

Киев. 15 июля. УНИАН. Австрия предлагает Украине передать свой опыт по подготовке к проведению Чемпионата Европы по футболу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Альфред ГУЗЕНБАУЕР сегодня в Киеве в ходе правительственных переговоров в расширенном составе.

«Перед Украиной стоит очень много задач, связанных с проведением Евро-2012. За четыре года нужно сделать работу, на которую может потребоваться 10 лет. Необходимы большие усилия, чтобы Евро-2012 провести на высоком уровне. Со своей стороны, австрийское правительство может поделиться своим опытом в проведении Евро-2008, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь», - сказал А.ГУЗЕБАУЕР.

По мнению канцлера Австрии, проведение Чемпионата Европы по футболу 2012 года может способствовать активизации сотрудничества между Украиной и Австрией.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила австрийское правительство с успешным проведением Евро-2008.

«Это для нас образец, и вы сегодня можете передать Украине эстафету проведения Евро-2012 вместе со своим опытом», - сказала она.

Глава украинского правительства также выразила заинтересованность в предложении Австрии оказать помощь и поддержку по подготовке персонала для работы на Евро-2012.