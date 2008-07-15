Появился шанс...

Наиболее болезненным вопросом в подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года Польша и Украина считают обустройство стадионов в Киеве и Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, по словам вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, было заявлено сегодня в ходе первого заседания Межправительственного украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

«Наиболее болезненными вопросами стороны назвали подготовку стадионов в Киеве и Варшаве», - сказал И.ВАСЮНИК. Вместе с этим он подчеркнул, что в ходе работы комитета его польская делегация во главе с премьер-министром страны Дональдом ТУСКОМ заверила представите лей Украины в том, что стадион в Варшаве будет сдан до июня 2011 года.

Украина, в свою очередь, по словами И.ВАСЮНИКА, пообещала окончательно подготовить стадион к Чемпионату к концу 2010 года. Аргументами для выполнения такого плана Украина считает работу антикризисного штаба по реконструкции НСК «Олимпийский» и то, что это будет не строительство нового, а реконструкция уже имеющегося стадиона.

И.ВАСЮНИК также отметил, что сноситься будет только первый ярус стадиона, второй ярус трогать не будут.

После заседания директор исполнительной дирекции Федерации футбола Украины Иван Федоренко объявил, что работы по реконструкции НСК Олимпийский в Киеве выполнит компания GMP (Германия).