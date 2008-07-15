Украина и Польша будут надежными партнерами

Киев. 14 июля. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Украина и Польша и в дальнейшем будут надежными партнерами. Об этом она заявила журналистам по итогам встречи с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ, сообщили УНИАН в Управлении в связях со средствами массовой информации Cекретариата КМУ.

„Сотрудничество между нашими странами по всем направлениям, в том числе в вопросе подготовки к Евро-2012, как и всегда будет идти вперед и на усиление”, - отметила премьер-министр Украины. Она поблагодарила Президента Польши за последовательную поддержку Украины, в частности, во внутренних вопросах и в вопросах евроинтеграции. „Я убеждена, что мы и дальше будем двигаться как надежные партнеры”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер-министр Украины сообщила, что во время встречи с Президентом Польши удалось „найти абсолютное понимание относительно возможности диверсификации источников снабжения природного газа и об общих действиях в этом направлении”.

В свою очередь Президент Республики Польша Л.КАЧИНСКИЙ выразил надежду, что Украина и Польша и в дальнейшем будут строить дружеские и последовательные отношения